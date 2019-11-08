Главная Новости
8 ноября • обновлено в 18:48
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Конец эпохи бедности": в "Свободе слова Савика Шустера" разберутся, когда украинцы разбогатеют

1.9т Читать материал на украинском

В пятницу, 8 ноября, в 21:00 в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера" политики и представители Кабмина обсудят "Конец эпохи бедности" в Украине и попытаются разобраться, как новая власть будет поднимать экономику страны.

Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или на YouTube-канале @shusteronline.

У чиновников, представителей действующей и бывшей власти, экспертов спросят, когда украинцы наконец разбогатеют.

Новости
"Я не знал": у Шустера напомнили, как обманули Зеленского из-за России

"Конец эпохи бедности": в "Свободе слова Савика Шустера" разберутся, когда украинцы разбогатеют

Скрин видео

Участие в обсуждении примут:

  • Андрей Богдан, руководитель Офиса президента;

  • Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина";

  • Оксана Маркарова, министр финансов Украины;

  • Владислав Криклий, министр инфраструктуры Украины;

  • Анна Новосад, министр образования и науки;

  • Михаил Радуцкий, нардеп от "Слуги народа", председатель комитета по вопросам здравоохранения;

  • Юрий Бойко, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь";

  • Алексей Гончаренко, нардеп от "Европейской Солидарности";

  • Владимир Емельян, министр инфраструктуры (2016–2019);

  • Никита Потураев, нардеп от "Слуги народа";

  • Ярослав Юрчишин, нардеп от "Голоса".

Как писал OBOZREVATEL, ранее среди зрителей политического-ток шоу "Свобода слова с Савиком Шустером" провели опрос о том, считают ли они жителей ОРДЛО врагами. Аудитория, которая репрезентативно представляет всю Украину, дала показательный ответ на этот вопрос.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персона
Савик Шустер
Место
Украина
Теги
видео политика Экономика Украины
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
1
2
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Пока такие как Ахметов Пинчук Коломойский Порох тут нічого небкдн
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Сама постановка вопроса - "разбогатеют" смешна и наивна чисто по-селюковски
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Белый господин
Белый господин
Так кто хочет жить бохато свали уже.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения