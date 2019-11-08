"Конец эпохи бедности": в "Свободе слова Савика Шустера" разберутся, когда украинцы разбогатеют

В пятницу, 8 ноября, в 21:00 в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера" политики и представители Кабмина обсудят "Конец эпохи бедности" в Украине и попытаются разобраться, как новая власть будет поднимать экономику страны.

Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или на YouTube-канале @shusteronline.

У чиновников, представителей действующей и бывшей власти, экспертов спросят, когда украинцы наконец разбогатеют.

Скрин видео

Участие в обсуждении примут:

Андрей Богдан , руководитель Офиса президента;

Юлия Тимошенко , лидер партии "Батькивщина";

Оксана Маркарова , министр финансов Украины;

Владислав Криклий , министр инфраструктуры Украины;

Анна Новосад , министр образования и науки;

Михаил Радуцкий , нардеп от "Слуги народа", председатель комитета по вопросам здравоохранения;

Юрий Бойко , сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь";

Алексей Гончаренко , нардеп от "Европейской Солидарности";

Владимир Емельян , министр инфраструктуры (2016–2019);

Никита Потураев , нардеп от "Слуги народа";

Ярослав Юрчишин, нардеп от "Голоса".

Как писал OBOZREVATEL, ранее среди зрителей политического-ток шоу "Свобода слова с Савиком Шустером" провели опрос о том, считают ли они жителей ОРДЛО врагами. Аудитория, которая репрезентативно представляет всю Украину, дала показательный ответ на этот вопрос.

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