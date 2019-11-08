"Конец эпохи бедности": в "Свободе слова Савика Шустера" разберутся, когда украинцы разбогатеют

В пятницу, 8 ноября, в 21:00 в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера" политики и представители Кабмина обсудят "Конец эпохи бедности" в Украине и попытаются разобраться, как новая власть будет поднимать экономику страны.
Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или на YouTube-канале @shusteronline.
У чиновников, представителей действующей и бывшей власти, экспертов спросят, когда украинцы наконец разбогатеют.
Скрин видео
Участие в обсуждении примут:
Андрей Богдан, руководитель Офиса президента;
Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина";
Оксана Маркарова, министр финансов Украины;
Владислав Криклий, министр инфраструктуры Украины;
Анна Новосад, министр образования и науки;
Михаил Радуцкий, нардеп от "Слуги народа", председатель комитета по вопросам здравоохранения;
Юрий Бойко, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь";
Алексей Гончаренко, нардеп от "Европейской Солидарности";
Владимир Емельян, министр инфраструктуры (2016–2019);
Никита Потураев, нардеп от "Слуги народа";
Ярослав Юрчишин, нардеп от "Голоса".
Как писал OBOZREVATEL, ранее среди зрителей политического-ток шоу "Свобода слова с Савиком Шустером" провели опрос о том, считают ли они жителей ОРДЛО врагами. Аудитория, которая репрезентативно представляет всю Украину, дала показательный ответ на этот вопрос.
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