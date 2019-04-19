Существуют риски: в НБУ рассказали о влиянии выборов на гривню

Президентские выборы в стране могут создать новые риски для стабильности украинской гривни, однако ее курс продолжает расти.
Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины, передает "Экономическая правда".
"Пока мы не видим ощутимого психологического давления. Наоборот, под влиянием рыночных факторов официальный курс гривни с начала года укрепился на 3,2% до 26,81 грн за доллар по состоянию на 16 апреля", – отметили в банке.
Гривня
24tv.ua
Объяснили также, что повлияло на укрепление украинской национальной валюты. Так, среди положительных факторов назвали:
благоприятную внешнюю ценовую конъюнктуру для товаров украинского экспорта, в частности аграрной и металлургической продукции и стабильные поступления экспортной выручки;
слабый рост импорта товаров и умеренные объемы репатриации дивидендов в иностранной валюте за границу;
чистую продажу валюты населением.
"За период с 1 января по 15 апреля населения больше продало валюты, чем купило ее. Чистая продажа валюты населением с начала года составила 131 100 000 долл. То есть, предложение валюты больше спроса на нее", – уточнили в НБУ.
При этом от прогнозов на период после окончания выборов в банке отказались.
"Национальный банк не публикует собственные ожидания и прогнозы относительно курса гривны, чтобы не повлиять на ситуацию на валютном рынке, которая должна определяться рыночными факторами", – рассказали в пресс-службе.
РБК-Украина
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в НБУ заявили, что решение суда об отмене национализации ПриватБанка уже повлекло за собой колебания курса гривни.
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