ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Существуют риски: в НБУ рассказали о влиянии выборов на гривню

1.1тЧитать материал на украинском

Президентские выборы в стране могут создать новые риски для стабильности украинской гривни, однако ее курс продолжает расти.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины, передает "Экономическая правда".

"Пока мы не видим ощутимого психологического давления. Наоборот, под влиянием рыночных факторов официальный курс гривни с начала года укрепился на 3,2% до 26,81 грн за доллар по состоянию на 16 апреля", – отметили в банке.

Новости
Курс доллара: экономист напомнил о пессимистическом прогнозе для гривни

Гривня

Гривня

24tv.ua

Объяснили также, что повлияло на укрепление украинской национальной валюты. Так, среди положительных факторов назвали:

  • благоприятную внешнюю ценовую конъюнктуру для товаров украинского экспорта, в частности аграрной и металлургической продукции и стабильные поступления экспортной выручки;

  • слабый рост импорта товаров и умеренные объемы репатриации дивидендов в иностранной валюте за границу;

  • чистую продажу валюты населением.

"За период с 1 января по 15 апреля населения больше продало валюты, чем купило ее. Чистая продажа валюты населением с начала года составила 131 100 000 долл. То есть, предложение валюты больше спроса на нее", – уточнили в НБУ.

При этом от прогнозов на период после окончания выборов в банке отказались.

"Национальный банк не публикует собственные ожидания и прогнозы относительно курса гривны, чтобы не повлиять на ситуацию на валютном рынке, которая должна определяться рыночными факторами", – рассказали в пресс-службе.

Существуют риски: в НБУ рассказали о влиянии выборов на гривню

РБК-Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в НБУ заявили, что решение суда об отмене национализации ПриватБанка уже повлекло за собой колебания курса гривни.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.

Темы
Курс валютДевальвация гривни
Место
Украина
Теги
НБУВыборы 2019
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения