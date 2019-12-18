Украине грозит остановка транзита газа из России: как это повлияет на цены

Национальный банк сообщил, что из-за уменьшения объемов транзита российского газа Украина потеряет 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП – в 2021 году. Также это приведет к росту цены на газ для населения.
"Россия, вероятно, не сможет полностью отказаться от транзита газа по территории Украины в 2020-2021 годах. Поэтому базовый сценарий предполагает, что транзит газа снизится с около 90 млрд кубометров в 2019 году до 50 млрд кубометров в 2020 году и до 30 млрд кубометров в 2021 году", – отметили в НБУ, передает hromadske.
Регулятор отметил, что из-за проблем с транзитом газа могут возникнуть сложности с функционированием газотранспортной системы Украины.
"Существенным риском при таком сценарии будет неравномерное распределение транзита газа в течение года – практически годовой объем транзита может приходиться на один-два месяца в год, что существенно усложнит поддержание функционирования газотранспортной системы", – сообщили представители регулятора.
Уменьшение объемов транзита также приведет к росту цены на газ для населения и промышленных производителей.
"Финансовая нагрузка по ее поддержке практически полностью придется на внутреннего потребителя, что приведет к удорожанию услуг по поставке газа для промышленных и бытовых потребителей", – резюмировали в НБУ.
Из-за уменьшения объемов транзита российского газа Украина потеряет 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП – в 2021 году
Как сообщал OBOZREVATEL:
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