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18 декабря • обновлено в 11:55
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Украине грозит остановка транзита газа из России: как это повлияет на цены

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Национальный банк сообщил, что из-за уменьшения объемов транзита российского газа Украина потеряет 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП – в 2021 году. Также это приведет к росту цены на газ для населения.

"Россия, вероятно, не сможет полностью отказаться от транзита газа по территории Украины в 2020-2021 годах. Поэтому базовый сценарий предполагает, что транзит газа снизится с около 90 млрд кубометров в 2019 году до 50 млрд кубометров в 2020 году и до 30 млрд кубометров в 2021 году", – отметили в НБУ, передает hromadske.

Регулятор отметил, что из-за проблем с транзитом газа могут возникнуть сложности с функционированием газотранспортной системы Украины.

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"Существенным риском при таком сценарии будет неравномерное распределение транзита газа в течение года – практически годовой объем транзита может приходиться на один-два месяца в год, что существенно усложнит поддержание функционирования газотранспортной системы", – сообщили представители регулятора.

Уменьшение объемов транзита также приведет к росту цены на газ для населения и промышленных производителей.

"Финансовая нагрузка по ее поддержке практически полностью придется на внутреннего потребителя, что приведет к удорожанию услуг по поставке газа для промышленных и бытовых потребителей", – резюмировали в НБУ.

Из-за уменьшения объемов транзита российского газа Украина потеряет 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП – в 2021 году

Из-за уменьшения объемов транзита российского газа Украина потеряет 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП – в 2021 году

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина готова к остановке транзита российского газа, которая возможна с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.

  • Возможная остановка транзита российского газа через Украину будет иметь негативные последствия для украинской промышленности и рядовых потребителей.

  • Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.

  • Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

  • Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.

  • "Нафтогазу" нецелесообразно отказываться от выигранных $ 3 млрд в суде против "Газпрома" ради скидки при покупке газа в России.

  • Украина не хочет "газовой войны" с Россией, но готовится к любому развитию ситуации – даже к полной остановке транзита.

  • 28 ноября в Австрии представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Они стали первыми двусторонними переговорами с 2014 года, но не были заранее анонсированы.

  • Во время переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой России Владимиром Путиным в Париже на саммите в "нормандском формате" обсуждался новый контракт по поставкам газа.

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Автор
Виктор Калиненко
Место
Украина
Теги
ВВП газ транзит газа
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Подлость ахрессора не знает границ. Так бы Сталин обратился к Гитлеру в 44 о поставках горючки для танков.
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Ниче, ЦэЕвропа богатая, 'заграница нам поможет","весь мир с нами", а заодно "остаточне прощевай". Тока на ентот раз - действительно - остаточне...
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский, Вдогонку - опыт проебалтов вас ничему не учит. Те тоже выеживались с транзитом росгрузов, никуда, мол, "Рашка" не денется. А когда Россия построила свои порты и радикально снизила грузопоток, то ихние министры с президента и уже слёзно просят вернуть сей грузопоток, а то "порты и жд простаивают, убыточны, сокращают рабочие места" - короче, Матушка Россия, дай денюх, а то кушать хоцца, ЕС дотации на 27% сокращают...
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Хо Хол
Хо Хол
а цена-то почему вырастет? газ же словацкий покупаем. хранилища заполнены.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Хо Хол, Только газ в тех хранилищах Украине не принадлежит)
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