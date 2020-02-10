"Существенная дыра в финансах": Bloomberg предупредил об угрозе для экономики Украины

Американское издание Bloomberg опубликовало статью о реструктуризации для инвесторов, которая была проведена Украиной в 2015 году. По версии авторов, она может сделать "существенную дыру в финансах Украины".

Об этом в Facebook сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец, назвав такую реструктуризацию "супервыгодной".

"Об этом уже писал неоднократно, но в Украине все же есть один выход как заплатить владельцам ВВП-варрантов минимальные суммы", – отметил он.

Bloomberg предупредил о "существенную дыру в финансах Украины" Новости Израиля

По словам экономиста, на данный момент эти ценные бумаги на некоторых биржах достигли исторического максимума – более чем 104% от номинальной стоимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экономист сообщил неутешительные данные о госбюджете Украины. Показатель выполнения плана стал одним из худших за всю историю независимости Украины.

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