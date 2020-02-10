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10 февраля • обновлено в 22:32
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"Существенная дыра в финансах": Bloomberg предупредил об угрозе для экономики Украины

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Американское издание Bloomberg опубликовало статью о реструктуризации для инвесторов, которая была проведена Украиной в 2015 году. По версии авторов, она может сделать "существенную дыру в финансах Украины".

Об этом в Facebook сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец, назвав такую реструктуризацию "супервыгодной".

"Об этом уже писал неоднократно, но в Украине все же есть один выход как заплатить владельцам ВВП-варрантов минимальные суммы", – отметил он.

Bloomberg предупредил о "существенную дыру в финансах Украины"

Bloomberg предупредил о "существенную дыру в финансах Украины"

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По словам экономиста, на данный момент эти ценные бумаги на некоторых биржах достигли исторического максимума – более чем 104% от номинальной стоимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экономист сообщил неутешительные данные о госбюджете Украины. Показатель выполнения плана стал одним из худших за всю историю независимости Украины.

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Автор
Марина Погорилко
Персона
Владимир Компаниец
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Кста, я тут посчитал на досуге... у меня 23 родственника на Украине,и они там даже не живут - выживают. Литр бензина - 70 рублей - АХРЕНЕТЬ!!!!! Их пенсии хватает на 2,5 канистры бензина и пачку сигарет.
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