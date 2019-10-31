В связке с Фуксом: всплыли скандальные факты о возможном главе "Агрофонда"

Сына министра сельского хозяйства при президенте Леониде Кучме Бориса Супиханова Геннадия лоббируют на должность главы ПАО "Аграрный фонд", которое лишилось руководителя.

Об этом в своем блоге для The Page написал аналитик аграрного рынка Иван Киричевский, раскрыв скандальные факты о кандидате на высокий пост.

Так, Супиханов-младший был директором двух государственных карьеров: Негинского в 2010-2013г (налоговый долг предприятия вырос к 7 млн грн., при уставном капитале МинАПК в 5,8 млн грн.) и Мурафского в 2015-2019 гг. (с ноября 2015-го – в состоянии банкротства).

Геннадия Супиханова лоббируют на должность главы "Агрофонда"

Начало карьеры Супиханова пришлось на начало двухтысячных. Тогда он возглавлял целый ряд компаний, конечным владельцем которых являлся его отец: ЗАО “Зерно Украины”, ЗАО “Интерагро” и ЗАО “Агро Нова”. В частности, именно невозврат $17 млн кредита “Интерагро” стал одним из факторов банкротства в 2000-ом году госбанка “Украина”.

Отмечается, что лоббирует назначение Супиханова Алекс Лисситса – президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" и теневой министр сельского хозяйства при Министерстве экономики.

В 2009-2011 Лисситса был независимым директором агрохолдинга “Агротон”. Одним из членов наблюдательного совета “Агротона” и его основателей является Борис Супиханов.

Геннадия Супиханова лоббируют на должность главы "Агрофонда" Антикор

Киричевский пишет, что по договоренности со своим предыдущим руководителем, Лисситса якобы взялся устроить Супиханова на должность председателя “Агрофонда”.

Супиханов-старший же, по данным аналитика, пообещал немалое вознаграждение, поскольку имеет свой интерес: госкорпорация работает по "отработанной" им бизнес-модели ассигнования аграриев удобрениями и нефтепродуктами в обмен на зерно.

По данным OBOZREVATEL, не последнюю роль в схеме играет и одиозный олигарх Павел Фукс, который отметился многочисленными аферами в Украине.

Поскольку, кроме Супиханова, на должность претендуют еще 2 кандидата, в "Агрофонде" пытаются показать якобы прозрачный конкурс. Однако упомянутый фаворит уже "спалился", подав электронную декларацию на должность главы фонда.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 октября министр экономики Тимофей Милованов сообщил, что Андрея Радченко уволили с поста главы "Агрофонда". Он избегал вопросов о том, кто займет место в госпредприятии.

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