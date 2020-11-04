Судья ВАКС нарушила процессуальные нормы решением по "Роттердам+", – Дригваль

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вопреки предыдущему своему решению отменил постановление прокурора САП о закрытии дела "Роттердам+". Такое решение было принято 27 октября по общему иску АТ Никопольского завода ферросплавов (АТ НЗФ) и ЦПК. Данное решение стороны защиты считает противоправным, особенно в свете предыдущего решения ВАКС, которое признавала обоснованость закрытия дела. В чем особенность второго решения поясняет адвокат стороны защиты Наталья Дригваль.

Как вы оцениваете это решение о возобновлении дела?

Дело "Роттердам+" было закрыто прокурором САП в отношении подозреваемых лиц 27 августа из-за отсутствия достаточных доказательств их вины и исчерпанные возможности для их получения. 29 сентября законность закрытия дела "Роттердам+" из-за отсутствие в нем состава преступления. Это подтвердил Офис Генерального прокурора.

Позиция судьи Олейник полностью противоречит решению ВАКС от 24 сентября, когда решение о закрытии дела было признано полностью законным и обоснованным. Принятие двух противоположных решений одним судом по одному и тому же делу демонстрирует неспособность украинской системы правосудия работать по-новому. Очевидным является то, что на судей по-прежнему оказывается политическое давление, а репутация ВАКС уже дискредитирована.

Целью этого противоправного решения является попыткой медийно продлить историю, на которой много политических балов заработало НАБУ, вместо расследования реальных дел.

Судья не могла принять решение отличное от своей коллеги по суду?

Судья вынесла решение по формальным признакам. Прокурор указал на то, что он принимал решение, принимая во внимание все имевшиеся на тот момент материалы дела, что оставалось три дня для закрытия дела и это делало бессмысленным дальнейшее продолжение процессуальных действий. Более того, когда истекал год после вручения подозрений, прокурор согласился на завершение комиссионной экспертизы и уже изучив ее результаты, принял итоговое решение о закрытии дела. Соответственно аргументация судьи некорректна по следующим пунктам:

Судья указала, что в постановлении Прокурора не приведены ведомости про то, когда заканчивается срок досудебного расследования и какой срок остается. Хотя неоднократно на суде указывалось, что осталось 3 дня и в этот срок нельзя завершить процессуальные действия. Очевидно, что позиция судьи здесь спорная и она по сути подыгрывает НАБУ, которые нарушают права подозреваемых, по сути, не приостанавливая, а продлевая процессуальные действия для проведения экспертиз и прочего. Особенно цинично это выглядит с учетом того, что прокурор и так приостанавливал дело для завершения комиссионной экспертизы.

Отcылка к необходимости проведения экспертизы по убыткам АТ НЗФ не выдерживает критики, так как у Прокурора была экспертиза защиты об отсутствии убытков у АТ НЗФ и новая экспертиза либо подтвердила бы эти выводы, либо вызвала бы обоснованные сомнения, которые трактовались бы в пользу защиты.

Прокурор не указал, что конкретно и в какой экспертизе его не устаивает, но это не значит, что он не мог принять решение о закрытии дела. Прокурор четко сказал, что изучил все экспертизы и они в совокупности вызвали у него обоснованные сомнения в виновности подозреваемых и наличии убытков.

По мнению судьи, возможность использовать определенные доказательства, к примеру файлы Excel изъятые во время обыска, должен определять суд, а не эксперты. Но в дату принятия решения судьей Олейник сообщили, что суд первой инстанции уже принял решение о неправомерности составления справки детективом Лобачем.

Судья указывает, что прокурор обязан использовать все возможности для установления личностей, которые совершили правонарушение. Но по сути, прокурор и указал, что все возможности в установленные процессуальные сроки он использовал, что судья проигнорировала.

На мой взгляд решение судьи Олейник является предвзятым к стороне защиты, нарушает права обвиняемых и процессуальное законодательство.

В чем это нарушение?

По моему глубокому убеждению, был нарушен целый ряд процессуальных норм.

Во-первых, Судья нарушил требование юридической определенности, т. к. ВАКС уже вынес противоположное решение по аналогичной жалобе Чумака В.В. Решение по аналогичному делу в этом же суде было проигнорировано, суд был обязан объединить рассмотрение всех исков Чумака В.В., ГО "ЦПК" и АТ "НЗФ". Принятие противоположных решений по одному и тому же делу в одном судебном органе является грубым нарушением юридических принципов.

Во-вторых, АТ "НЗФ" (жалоба которого была удовлетворена) не имеет статуса потерпевшего т. к. в заключении эксперта №74/20 определено, что АТ "НЗФ" не были понесены убытки в период действия формулы, а следовательно жалоба вообще не должна была рассматриваться судом.

В-третьих, Судья вышла за границы полномочий рассматривая дело "по сути", а не законность закрытия дела Прокурором.

В-четвертых, судья вышла за границы вопросов, заявленных в жалобах и дала оценку соблюдения Прокурором процессуального порядка закрытия дела, при этом не одна из жалоб не содержала таких требований – это нарушение норм процессуального права (принцип диспозитивности)

Могло НАБУ влиять на судью, планировать эти действия?

Хочется верить, что нет. Но дело "Роттердам+" выглядит как политический заказ, и демонстрирует двойные стандарты, особенно если обратить внимание что Президент Владимир Зеленский утвердил 2 июня 2020 года в меморандуме с МВФ аналогичный подход для определения цены газа для населения – т.н. формула "Амстердам+". Формула для газа "Амстердам+" и формула на уголь "Роттердам+" не отличаются, по сути, и имеют сходные компоненты базовой цены в Голландии, затраты на перевозку из Голландии в Украину и затраты на перегрузку/вход в украинскую транспортную систему.

Учитывая этот факт, отмена закрытия дела по "Роттердам+" выглядит как правовой нигилизм и продолжение пиар-кампании НАБУ и ряда грантовских организаций, основанной на ложных обвинениях без доказательств.