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Суд Англии обязал "Газпром" отдать долг Украине: что решили

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Коммерческий суд Высокого суда Англии по иску "Нафтогаза" обязал "Газпром" при получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн на счет суда в качестве гарантии выполнения требований.

Соответствующее решение суд принял 11 июня 2019, учитывая продление сроков рассмотрения апелляции на решение Стокгольмского арбитража в Швеции и возможные дополнительные проценты по долгу, которые "Газпрому" придется заплатить "Нафтогазу", передает пресс-служба НАК.

Кроме того, Английский коммерческий суд обязал "Газпром" при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов, получать согласие "Нафтогаза", или согласование суд для получения таких средств.

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"Нафтогаз" и "Газпром"

"Нафтогаз" и "Газпром"

"Нафтогаз" напомнил, что в марте Английский коммерческий суд наложил на "Газпром" дополнительные обязательства по поводу не сокрытия и не вывода своих активов из юрисдикций в Англии и Нидерландах. Кроме того, суд обязал "Газпром" предоставить денежное обеспечение в объеме $200 млн на счет суда или эскроу-счет одного из лондонских банков в качестве гарантии выполнения требований суда.

Согласно решению британского коммерческого суда, принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража в транзитном деле между "Нафтогазом" и "Газпромом" на территории Англии и Уэльса станет возможным после принятия решения Апелляционным судом округа Свеа.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом". 2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон. При этом в НАК подчеркнули, что расторжение контракта "Газпромом" в одностороннем порядке юридически невозможно.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны. 5 июня Голландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях.

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Тема
Стокгольмское решение по газу
Место
Украина
Теги
НАК "Нафтогаз"Газпром
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Они еще в прошлом году чего-то там решили. И их послали на х*й вместе с Нафтогазом, и решение выполнять не стали. Прошло 1,5 года. Договор на транзит не продлен. Окромя этой бумажки, которая годится только на то, чтобы подтереться, у Украины ничего нет. Транзита похоже все же не будет. Шикарно.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ещё одна перемога, которая закончится прекращением транзита и потерей выигравшей стороны $3-4 млрд. в год.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Странные существа эти х0хлы... Сами, собственными руками рубят сук на котором сидят. Ну какая компания после всех ваших воплей в судах всех инстанций захочет с вами иметь дело? Вы же договора союлюдаете только до тех пор пока это вам выгодно или пока получаете какую то халяву. Чуть что стало не устраивать вас - сразу начинаете на весь мир вопить и в судах побираться.
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Пигин Макс
Пигин Макс
И снова проходил мимо, Вот тут как раз всё очень просто. На Украине сейчас все хотят поиметь ежеминутную выгоду. Ни в чью голову не может прийти то, что Украина просуществует ещё хотя бы лет 10. Вот и стараются получить выгоду любыми способами...
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