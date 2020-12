Отмена национализации ПриватБанка: дело вернули в суд

Иск экс-владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций банка возобновили в суде. Решение судов может отменить национализацию учреждения, которая обошлась государству в 198 млрд гривен.

Такое решение приняла коллегия судей Северного апелляционного хозяйственного суда. Она отменила решение Хозяйственного суда Киева, которым дело было приостановлено в судах, передает "Зеркало недели".

Коломойский и его оффшорная компания Triantal Investments Ltd требуют отмены национализации ПриватБанка и возвращения их долей в акционерном капитале банка – 41,6% и 16,5%.

"Дело рассматривалось в Хозяйственном суде Киева, практически дошло до завершения и было приостановлено до окончания судебного разбирательства о правомерности национализации в апелляционном суде. В течение года этот иск рассматривался, но благодаря решению Северного апелляционного, вскоре к нему вернутся. Учитывая, что в прошлый раз рассмотрение дела практически завершилось, то для принятия окончательного решения хватит и одного заседания", – поясняется в статье.

В ПриватБанке уже отреагировали на резонансное решение суда. В финучреждении заявили, что несмотря на нарушение сроков подачи апелляции одним из ответчиком и "антиколомойский" закон дело таки возобновили.

Как сообщалось, хозсуд Киева 16 октября приостановил рассмотрение иска экс-владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций до решения дела на счет апелляции.

Напомним, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о его национализации. В финучреждение сразу влили свыше 155 млрд грн, позже сумма увеличилась.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию незаконной, а ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащих им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

