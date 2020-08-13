Суд восстановил разрешение на скандальную застройку в Киеве из-за которой уволили Бабак

Суд признал противоправным и отменил приказ Государственной архитектурно-строительной инспекции от об аннулировании разрешения на строительство жилого дома на улице Гоголевской в Киеве.

Об этом свидетельствует решение Окружного админсуда Киева (судья Ирина Васильченко) от 7 августа, передают "Наші гроші".

В то же время суд обязал ГАСИ восстановить данные о выдаче указанного разрешения в Реестре. Он был предоставлен 16 августа 2019 года заказчику строительства – ОАО "Авиакомпания "ВИТА".

Компания с 2003 года является пользователем участка 0,22 га на ул. Гоголевская, 32-В (Шевченковский район) в соответствии с договором аренды. Участок предоставлен фирме для строительства жилого дома. Участок находится в пределах центрального исторического ареала Киева и в пределах памятника истории местного значения "Горка Обсерваторная, Х-ХХ вв.".

Карта улицы Гоголевской "Наші гроші"

В феврале 2013 года Департамент градостроительства КГГА выдал компании градостроительные условия и ограничения для проектирования жилого дома на ул. Гоголевской, 32-В. А в августе 2019 ГАСИ выдала фирме разрешение на строительство.

Впрочем, в ноябре 2019 года Госархстройинспекция по результатам проверки аннулировала выданные компании градостроительные условия и ограничения, поскольку застройка противоречит функциональному назначению участка: согласно действующему Генплану – это территория общественных зданий и сооружений, а не жилой застройки.

В результате отмены действия градостроительных условий и ограничений инспектор ГАСИ 14 ноября 2019 года также издал решение об аннулировании разрешения на выполнение строительных работ на ул. Гоголевской, 32-В.

"Авиакомпания "ВИТА" обжаловала это решение ГАСИ в ОАСК, который 7 августа этот иск удовлетворил. Судья Васильченко пришла к выводу, что размещение жилого дома на территории, относящейся по функциональному назначению к общественным зданиям и сооружениям, в полной мере соответствует положениям действующего Генплана Киева.

Такой вывод судьи основан на ссылке на ГСН 360-92**, который с 2018 года Минрегион менял на новый. В частности, пункт о том, что территория города по функциональному назначению делится на селитебную, производственную и ландшафтно-рекреационную. И к селитебной относятся в частности, участки жилых домов и общественных учреждений.

Кроме того, ОАСК сослался на пункт ГСТУ-Н Б Б.1.1-12: 2011, где сказано, что в общественных зонах могут располагаться жилые дома. Заметим, что эти нацстандарты были разработаны Минрегионом в 2011 году, когда замминистра был Дмитрий Исаенко, известный застройщик, который сейчас является нардепом от ОПЗЖ.

"В соответствии с пунктами 1.1. И 1.2 ГСТУ-Н Б Б.1.1-12: 2011, эта установка устанавливает типичные требования к составу и содержанию Зонинга населенного пункта. Положения настоящего руководства применяются органами государственной исполнительной власти, местного самоуправления, юридическими лицами при разработке зонинга на соответствующие территории. То есть, суд не имел права применять этот норматив при разрешении спора, ведь Зонинг в Киеве вообще отсутствует, а к другим вопросам этот норматив не применяется. Кроме того, еще с 01.08.2018 вступил в силу ГСН Б.1-1- 22: 2017 "Состав и содержание плана зонирования территории", потому ГСТУ-Н Б Б.1.1-12: 2011 не подлежит применению", – говорится в публикации.

Отмечается, что пункт 3.1 ГСН 360-92** предусматривает, что в пределах селитебной территории следует предусматривать формирование зон общественных центров, жилой застройки, озелененных территорий общего пользования и т.д. Но суд это игнорирует, ссылаясь при общее описание понятия "селитебной территории".

"В то же время ГСН Б.1-3-97, на который также ссылается суд как на норматив, согласно которому разработан действующий Генплан Киева, который прямо предусматривает определение в Генеральном плане отдельных зон (п. 3.12): территории жилой застройки (усадебной, малоэтажной, неэтажной, многоэтажной) и территорий гражданской застройки и общественные центры общегородского i районного значения и др. Но эти нормы также судом игнорируются", – подчеркнули журналисты.

Отмечается, что в ГАСИ отклика на этот иск не предоставили, в суд не явились. Суд отметил, что это может быть квалифицировано как признание иска. Как известно, с марта этого года продолжается реформа ГАСИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 декабря 2019 года во время выступления в Верховной Раде перед голосованием за ее отставку тогдашняя министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак заявила, что с ней начали борьбу в прессе из-за аннулирования разрешений на строительные работы на некоторых объектах в Киеве.

По словам Бабак, давление на нее началось после отмены разрешений о строительстве на объектах на ул. Ольшанской, 2-Б и Гоголевской, 32-В в Киеве.

В обоих случаях ГАСИ установила несоответствие намерений застройки Генплана Киева. Эти разрешения были выданы в августе-сентябре 2019 года, когда Госархстройинспекцию возглавлял Сергей Кузьмин, связанный с теневым "смотрящим" за ГАСИ Юрием Горовым.

2 июня ОАСК также отменил решение ГАСИ об аннулировании разрешения на застройку по ул. Ольшанской, 2-Б. При этом выданные ГУО на объект суд тоже признал правомерными. Застройку на ул. Ольшанской, 2-Б проводит ООО "МК 8".

Кроме упомянутых выше застроек, Бабак также указывала, что "эти люди планируют застройку возле Дворца "Украина", на улице Ивана Франко".