Суд в Польше отказался отпустить Новака под залог
Суд в Польше отказался отпустить экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака под залог.
Его адвокаты просили об изменении для него меры пресечения, во вторник, 11 августа, сообщил польский телеканал TVN24. Решение было принято Варшавским окружным судом в ходе закрытого заседания.
"Суд поддержал решение районного суда и согласился с его доводами. На данный момент наш клиент находится под стражей", – заявил защитник Новака Антони Каня-Сенявский.
По его словам, суд аргументировал это, в том числе, опасением мошенничества и суровым наказанием, которое может ожидать Новака.
Адвокат добавил, что с просьбой о выдаче экс-чиновника на поруки к суду обратились 17 человек, в том числе "люди из мира науки, политики и культуры".
Как ранее писал OBOZREVATEL:
20 июля в Польше арестовали экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака.
Его задержание является результатом международного расследования, проведенного совместной группой прокуроров из Польши и Украины, а также сотрудниками Центрального антикоррупционного бюро и НАБУ.
Кроме Новака, были арестованы еще два человека. По данным ЦБА, задержанными являются Дариуш С., бывший командир воинской части "ГРОМ", и Гданьский бизнесмен Яцек П.
НАБУ не будет требовать выдачи бывшего руководителя "Укравтодора" Славомира Новака Украине. Его будут судить за коррупцию в Польше.
В Польше задержали еще одного предпринимателя по делу бывшего руководителя Госслужбы автодорог Украины Славомира Новака, которого подозревают в предложении дать взятку.