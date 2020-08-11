Суд в Польше отказался отпустить Новака под залог

Ярослав Маркин Экономика 17:01, 11.08.2020 Обновлено: 17:13, 11.08.2020

Суд в Польше отказался отпустить экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака под залог.

Его адвокаты просили об изменении для него меры пресечения, во вторник, 11 августа, сообщил польский телеканал TVN24. Решение было принято Варшавским окружным судом в ходе закрытого заседания.

"Суд поддержал решение районного суда и согласился с его доводами. На данный момент наш клиент находится под стражей", – заявил защитник Новака Антони Каня-Сенявский.

По его словам, суд аргументировал это, в том числе, опасением мошенничества и суровым наказанием, которое может ожидать Новака.

Адвокат добавил, что с просьбой о выдаче экс-чиновника на поруки к суду обратились 17 человек, в том числе "люди из мира науки, политики и культуры".

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