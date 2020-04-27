Суркисы против ПриватБанка: судьи ВСУ заявили, что хотят пройти детектор лжи

Судьи Верховного суда Украины (ВСУ), которые рассматривают иск семьи Суркисов против ПриватБанка, добровольно обратились в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) с просьбой проверить их на предмет получения взятки. Все служители Фемиды готовы добровольно пройти полиграф и подтвердить свою непредвзятость.

Об этом стало известно OBOZREVATEL из собственных источников в ВСУ. Так, из-за политического давления и целого ряда обвинений в коррупции в "сливных бачках" и малоизвестных изданиях судьи приняли решение взять паузу в рассмотрении дела, а также настаивают на том, чтобы их добровольно проверили, чтобы снять любые возможные обвинения в их адрес. Стоит при этом отметить, что само решение по делу Суркисов против "Привата" еще не принято.

Также неизвестно, как именно НАБУ будет проверять судей, однако сама инициативы судей уже говорит о том, что служители Фемиды беспокоятся о своей репутации. Это может стать важным шагом на пути к честному правосудию.

В чем суть иска?

Семья Суркисов (отец Рахмиль Суркис, дочь Игоря Суркиса Марина, дочь Григория Суркиса Светлана, а также бывшая жена Григория Суркиса Полина Ковалик) имели вклады в ПриватБанке в размере 1,048 млрд грн.

Во время национализации ПриватБанка Суркисов из-за того, что они являются партнерами бывшего собственника банка Игоря Коломойского по телеканалу "1+1", признали связанными с владельцами банка лицами и их вклады конвертировали в акции (процедура bail-in).

Средства с депозитных счетов Суркисов фактически списали: вместо этого они получили акции дополнительной эмиссии ПриватБанка, которую после принудительно продали за 1 грн государству (таким образом провели национализацию).

Еще в 2017-м Суркисы прошли судебные инстанции и доказали, что они не являются связанными лицами в ПриватБанке, и добились возвращения своих депозитов.

Сейчас спор пребывает на стадии кассационного рассмотрения в Большой Палате Верховного Суда, который является судом кассационной инстанции.

Братья Суркисы

Что происходит в суде?

Верховный суд Украины отложил рассмотрение дела по законности конвертации 1 млрд грн счетов семьи Суркисов во время национализации ПриватБанка через давление на судей .

Судьи отказались работать в условиях, когда еще до окончательного решения их обвиняют в предвзятости.

Напомним, решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами ПриватБанка. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с ПриватБанком.

У Игоря Суркиса в ПриватБанке на счету был 151 млн грн, у Полины Ковалик (жены Григория Суркиса) – 514,1 млн грн, у Григория Суркиса – 163,1 млн грн, Марины Суркис (дочери Игоря Суркиса) – 174,5 млн грн, Рахмиля Суркиса (отца братьев Суркисов) – 44,8 млн грн.

Семья Суркисов добивается в украинских судах отмены решения о признании их связанными с банком лицами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевский апелляционный суд в среду, 15 апреля, оставил в силе постановление судьи Печерского районного суда в отношении фактического взыскания с государственного ПриватБанка $259 млн в пользу оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.

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