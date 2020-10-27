Суд принял к рассмотрению иск об увольнении главы НКРЭКУ Тарасюка

Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск главы Независимого профсоюза горняков, народного депутата Михаила Волынца к Кабинету Министров об увольнении главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка через имеющийся у него коррупционный конфликт интересов.

Об этом Волынец сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Окружной административный суд Киева по моему обращению открыл производство о незаконности пребывания Валерия Тарасюка в должности члена НКРЕКП и назначил дело к рассмотрению", - сообщил нардеп.

Волынец сообщил, что до назначения членом НКРЭКУ Валерий Тарасюк возглавлял компанию-поставщика электроэнергии "Эф энд Эм Украина" и владел 10% ее уставного капитала.

"После назначения в состав независимого регулятора, он передал управление компанией своему родному брату Артему. Но Закон прямо запрещает назначать на должность члена НКРЭКУ лицо, родственник которой руководит компанией на рынке энергетики", - пояснил Волынец.

По его словам, закон "О НКРЭКУ" требует от Кабмина немедленно прекратить полномочия любого члена регулятора в случае несоответствия его назначения требованиям этого Закона.

"В очередной раз подчеркиваю, что Регулятор должен быть беспристрастным. Частным интересам близких родственников в НКРЭКУ не место!", - подытожил Волынец.

Напомним, данные о семейном энергетическом бизнесе главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка обнародовала Временная следственная комиссия Верховной рады в начале сентября.

По данным члена ТСК Валентина Наливайченко, компания "Эф энд Эм Украина" после назначения Тарасюка главой НКРЭКУ активизировала деятельность на рынке электроэнергии, стала контрагентом государственных предприятий "Оператор Рынка" и НЭК "Укрэнерго" и получила право торговать электроэнергией в ежедневном режиме.

После публикации этих данных, НКРЭКУ досрочно и без допуска прессы аннулировала лицензию "Эф энд Эм Украина" на поставку электроэнергии.

8 октября НАЗК на основании обнародованных ТСК данных начала антикоррупционную проверку Тарасюка через имеющийся у него конфликт интересов.