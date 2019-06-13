Суд пошел войной на SkyUp: появились новые подробности дела

Государственная авиаслужба Украины обратилась в Баришевский районный суд для разъяснения решения о приостановке лицензии лоукостера SkyUp Airlines.

Как сообщает пресс-служба компании, Госавиаслужба не является стороной судебного спора, а потребовала разъяснений в качестве третьего лица.

"После рассмотрения судом этого заявления и вынесения соответствующего постановления Госавиаслужба будет действовать исключительно в пределах своей компетенции и в соответствии с действующим законодательством", - сказано в сообщении.

Также, как пояснили в Госавиаслужбе, суд не наложил запрет на возможность осуществлять полеты компанией, поскольку это могло бы привести к прекращению хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования, что могло бы ухудшить состояние прав ответчика.

SkyUp Airlines Irecommend

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июня Барышевский суд Киевской области принял решение о приостановке действия лицензии украинского лоукостера SkyUp. В ответ представители авиакомпании заявили, что соответствующее решение суда не может быть юридическим документом в понимании правового демократического европейского государства.

На скандал отреагировал министр инфраструктуры Владимир Омелян. Он намекнул на то, что к делу может быть причастен олигарх Игорь Коломойский.

Также премьер-министр Владимир Гройсман поручил разобраться с лишением лицензии украинского лоукостера.

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