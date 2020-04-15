Апелляционный суд оставил без изменений решение в пользу Суркисов по ПриватБанку

Киевский апелляционный суд в среду, 15 апреля, оставил в силе постановление судьи Печерского районного суда по фактическому взысканию с государственного ПриватБанка $259 млн в пользу офшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.

Как сообщает НВ, апелляционная жалоба была подана государственным исполнителем Минюста, а также ПриватБанком. Эти деньги госбанк планирует выплатить в виде дивидендов.

Печерский районный суд фактически принял решение и обязал ПриватБанк выплачивать офшорным компаниям, связанными с Суркисами, средства, которые были ими размещены на счетах Кипрского филиала ПриватБанк еще в 2012-2014 годах, а также проценты, которые по условиям таких договоров должны были начисляться с момента заключения депозитного договора до 17 февраля 2020 - это $259 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL: