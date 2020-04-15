Главная Новости
15 апреля • обновлено в 16:45
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Апелляционный суд оставил без изменений решение в пользу Суркисов по ПриватБанку

1.6т
Читать материал на украинском

Киевский апелляционный суд в среду, 15 апреля, оставил в силе постановление судьи Печерского районного суда по фактическому взысканию с государственного ПриватБанка $259 млн в пользу офшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.

Как сообщает НВ, апелляционная жалоба была подана государственным исполнителем Минюста, а также ПриватБанком. Эти деньги госбанк планирует выплатить в виде дивидендов.

Апелляционный суд оставил без изменений решение в пользу Суркисов по ПриватБанку

Печерский районный суд фактически принял решение и обязал ПриватБанк выплачивать офшорным компаниям, связанными с Суркисами, средства, которые были ими размещены на счетах Кипрского филиала ПриватБанк еще в 2012-2014 годах, а также проценты, которые по условиям таких договоров должны были начисляться с момента заключения депозитного договора до 17 февраля 2020 - это $259 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

  • В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

  • Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

  • ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащих им.

  • В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

  • 18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

  • Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

  • 24 мая банк подал апелляционную жалобу по делу №826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании “ТрианталИнвестментс ЛТД” об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

  • 7 апреля стало известно, что Верховный суд Великобритании отказал миллиардеру Игорю Коломойскому в рассмотрении иска экс-владельцев к ПриватБанку.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Украина
Тег
ПриватБанк
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
8
1
Смешно
1
Интересно
6
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Непонятно участие исполнительной службы в этих судебных разборках.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Украина: один - в поле не воин !
Украина: один - в поле не воин !
Ну ка, напомните, при чьём президенстве все эти ма.хи.на.ци.и происходили ?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Украина: один - в поле не воин !, У него политическая ответственность, а у страны экономическая. Если проще - сумма будет выплачена в а счёт населения.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Украина: один - в поле не воин !
Украина: один - в поле не воин !
И будет ли он за это расплачиваться или всё на нас повесят ?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Экономика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 3764.

    Вылечились: 143. Умерли: 108.

  • В мире заболели 2 миллиона человек, погибли – более 119 тысяч.

  • ВОЗ заявила, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут.

  • Назван малоизвестный признак коронавируса, который легко заметить самому.

  • Украинские медики создали собственные тест-системы для определения антител к COVID-19.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги