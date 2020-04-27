Суд по ПриватБанку: рассмотрение дела Суркисов отложили из-за давления

Верховный суд Украины отложил рассмотрение дела по законности конвертации 1 млрд грн счетов семьи Суркисов во время национализации ПриватБанка через давление на судей.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". Верховный суд планирует заявить в прокуратуру и Высший совет правосудия из-за давления на судей.

Ранее в НБУ называли решение по этому делу "важнейшим за последние 3 года", решение в пользу Суркисов "активирует" рассмотрение Шестым апелляционным судом возможность вернуться к рассмотрению дела об отмене национализации ПриватБанка.

Также в случае победы семьи Суркисов, аналогичные дела судов, рассматривающих иски других, связанных с бывшим владельцем банка Игорем Коломойским лиц могут повлечь за собой потерю для НБУ не только 1 миллиарда гривен Суркисов, а еще около 30 млрд.

Григорий и Игорь Суркисы nv.ua

Решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами ПриватБанка. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с ПриватБанком.

У Игоря Суркиса в ПриватБанке на счету был 151 млн грн, у Полины Ковалик (жены Григория Суркиса) – 514,1 млн грн, у Григория Суркиса – 163,1 млн грн, Марины Суркис (дочери Игоря Суркиса) – 174,5 млн грн, Рахмиля Суркиса (отца братьев Суркисов) – 44,8 млн грн.

Семья Суркисов добивается в украинских судах отмены решения о признании их связанными с банком лицами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевский апелляционный суд в среду, 15 апреля, оставил в силе постановление судьи Печерского районного суда в отношении фактического взыскания с государственного ПриватБанка $259 млн в пользу оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.

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