Суд по ПриватБанку: названа сумма, которую получит Украина в случае потери банка

В случае начала процедуры денационализации ПриватБанка Украина может требовать от бывших собственников более 155 млрд грн, но нужно продумать механизм получения выплат.

Об этом 18 апреля во время экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает "ГОРДОН".

"Во время национализации для того, чтобы покрыть негативный капитал банка, мы выпустили на 155,3 млрд грн облигаций. Из них только незначительная часть была монитезирована, а оставшаяся часть остается в банке. Мы постоянно выплачиваем проценты на эти облигации. Это одна из составляющих прибыльности этого банка. Мы на эти 155,3 млрд грн увеличили нашу долговую нагрузку. Мы понимали, на что мы идем. Министерство финансов Украины рассчитывает на возвращение этих средств от прибыльной деятельности банка и его дальнейшей приватизации", – сказала она.

ПриватБанк

Маркарова напомнила, что Министерство финансов не согласно с решением суда о признании национализации незаконной. Ведомство подаст апелляционную жалобу.

"Не говоря о том, что это решение будет очень тяжело выполнить, его выполнение в том числе должно предусматривать каким-то образом возвращение больше чем 155 млрд грн средств государственного бюджета, которые были потрачены на капитализацию этого банка", – заявила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!