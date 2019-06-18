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Суд над ПриватБанком: НБУ заявил об угрозе стабильности Украины

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Национальный банк Украины считает, что ситуация вокруг судебных решений о национализации ПриватБанка несет риски для сотрудничества Украины с Международным валютным фондом и международными финансовыми организациями.

В свою очередь, это ставит под угрозу финансовую стабильность страны, заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова на презентации отчета о финансовой стабильности в Киеве во вторник, 18 июня, передает "Интерфакс-Украина".

"Ключевой вызов для финансовой стабильности – ситуация с ПриватБанком", – отметила Рожкова.

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В то же время в НБУ подчеркивают, что финансовая стабильность Украины в последние месяцы значительно укрепилась, а уровень напряжения в банковской системе снизился.

Рожкова также добавила, что у Нацбанка существует определенный план действий по судебным разбирательствам вокруг ПриватБанка.

Ситуация вокруг банка несет риски для сотрудничества страны с Международным валютным фондом

Ситуация вокруг банка несет риски для сотрудничества страны с Международным валютным фондом

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Тема
Национализация ПриватБанка
Персона
Екатерина Рожкова
Место
Украина
Теги
ПриватБанкНБУ
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