Суд арестовал новые активы Коломойского: полный список

В Киеве Печерский районный суд арестовал активы компании, которые связаны с группой "Приват" олигарха Игоря Коломойского.

Арест наложили по ходатайству Генеральной прокуратуры, передает Finbalance.

Решение суд принял 22 марта в рамках уголовного производства №42014000000001261 о возможном выводе 19 млрд грн рефинансирования, привлеченного "ПриватБанком" у Нацбанка Украины до национализации. В материалах дела сказано, эти активы были переданы НБУ в ипотеку/залог в качестве обеспечения долгов "ПриватБанка" по рефинансированию.

Речь идет о таких компаниях и их арестованном имуществе:

ООО "Скорзонера" ​​(11 земельных участков по адресу Ивано-Франковская область, Яремче, с. Поляница; паркинг площадью 29 799,9 кв.м, по адресу Ивано-Франковская область, Яремче, с. Поляница, участок Щивки, дом 3/2);

ООО "Арт-Лаб Групп" (земельный участок по адресу Ивано-Франковская область, Яремче, Поляница);

ООО "Тех-Трейд-Инвест" (магазин площадью 39,8 кв. м по адресу Ивано-Франковская область, Яремче, с. Поляница);

ООО "Гаджибей" (8 земельных участков по адресу Одесская область, Овидиопольский район, Дальницкий сельсовет, массив "Золотой берег");

ООО "Приватофис" (144 помещения, здания в Крыму, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Запорожской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черниговской областях);

ООО "Истейт-Сервис" (3 помещения в Волынской области);

ООО "Спектрум-Энерго" (3 помещения в Донецкой, Харьковской, Хмельницкой областях);

ООО "Перспектива-Инвестмент" (23 квартиры, помещения в г. Днепр);

ПАО "Толкачевский горно-обогатительный комбинат" (2 тепловоза);

ПАО "Никопольский завод ферросплавов" (69 платформ, тепловозов, электровозов, цистерн).

Игорь Коломойский УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Коломойский рассчитывает получить моральную и материальную компенсацию за национализацию ПриватБанка. При этом он опровергает информацию о выводе из финучреждения 5,5 млрд долларов.

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