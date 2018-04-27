Суд арестовал больше половины акций "Мотор Сичи"

Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 65% акций запорожского предприятия "Мотор Сич".

Соответсвующий документ опубликован в едином реестре судебных решений. Данные акции приобрели китайские инвесторы, которые по данным СБУ, планировали нанести ущерб предприятию, являющееся стратегическим для обороноспобности Украины, переместив за границу украинское производство и технологии.

Напомним, накануне СБУ провела обыски на предприятии "Мотор Сич", чтобы получить доказательства противоправных действий в сфере военных оборонных заказов.

Напомним, в июле 2017 года на заводе "Мотор Сич" в Запорожье уже проводились обыски после того, как там была выявлена преступная схема растраты средств с последующим их присвоением.

Данная структура принадлежит нардепу нескольких созывов, члену парламентской фракции "Воля народа" Вячеславу Богуслаеву. В июле 2016 года он был замечен в компании президента России Владимира Путина во время его посещения Спасо-Преображенского собора на острове Валаам на Ладожском озере.

В ноябре 2016 года Богуслаева уличили в сотрудничестве с ФСБ.

Как сообщал "Обозреватель", в "Мотор Сич" прокомментировали обыски, которые были инициированы 23 апреля.