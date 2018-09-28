Субсидию будут давать по новым правилам: сколько смогут получить украинцы

В Украине со следующего года коммунальные субсидии будут выдавать на руки. В результате экономии "сдачу" субсидианты смогут оставлять себе.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Судя по данным Государственной службы статистики, в среднем 70% в платежках за коммуналку составляет стоимость тепла. Норматив на отопление дома площадью 60 кв.м – 270 куб. м. За пять месяцев – 1350 кв.м. Если утеплить дом по периметру, заменить окна и двери, объем потребления можно сократить примерно на 30-40%. То есть вместо 1350 можно обойтись всего 810 куб.м. Разница – 540 кубометров. По действующему тарифу это около 3,7 тыс. грн.

Помимо этого, также можно экономить на электроэнергии, горячей и холодной воде. При оптимальном потреблении за неотопительный сезон можно сэкономить на субсидии около 10 тыс. грн.

Напомним, закон обязывает правительства внедрить монетизацию уже с 1 января следующего года. Однако и эксперты, и правительство соглашаются: сразу перейти на новый принцип выплаты средств не получится. К этому не готовы ни потребители, ни чиновники. Как минимум вместе с заявлениями о субсидиях придется собрать и данные банковских карт, на которые будут переводить средства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине для получения субсидии на коммунальные услуги выписывать из жилплощади людей, которые не проживают в квартире, не нужно.