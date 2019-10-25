Получить субсидии станет легче: в правительстве назвали условия

Детским домам семейного типа, военнослужащим и пенсионерам, живущим в селах, упростили процесс получения субсидий.

Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на заявление министра социальной политики Юлии Соколовской. По ее словам, принятые меры упростят оплату коммунальных услуг.

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Субсидии разрешили выдавать детским домам, расположенным в квартирах площадью более 120 кв. метров и в домах площадью выше 200 кв. метров. В списке доходов таких домов не будет учитываться материальная помощь, стипендии детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Также при выдачи субсидии не будут учитываться купленные детскими домами транспортные средства.

При начислении субсидий жителям сел не будут учитываться доходы члена семьи, прописанного по другому адресу. Это будет касаться людей старше 60 лет.

"Военнослужащие при получении субсидии смогут не предоставлять справку об оплате единого социального взноса (ЕСВ). Семьи с низким доходом смогут надеяться на субсидию, даже если имеют автоприцеп, которому меньше 5 лет", – отмечает издание.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказал, что в Украине поменялись правила получения субсидий: с одной стороны, процедура оформления льгот стала проще и удобнее, а с другой – оформить помощь стало немного сложнее.

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