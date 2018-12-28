Субсидии в Украине получали владельцы элитного жилья: стало известно о лазейке в законе

Владельцы элитного жилья в Киеве, воспользовавшись лазейками в законодательстве и манипуляциями с регистрацией места жительства, могли получать субсидии на оплату коммунальных услуг.
Об этом "Экономической правде" рассказал генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталий Музыченко. Как подчеркнул он, в новых критериях предоставления субсидий учли этот момент.
По его словам, созданная весной 2018 года база Единого реестра получателей субсидий дала возможность в открытом доступе по определенным параметрам проверить, на какие квартиры оформлены госдотации.
"Мы провели интересный эксперимент: взяли самое дорогое жилье в столице и сравнили, оформлены ли на него субсидии. Оказалось, что в многоэтажном доме, который был сдан в эксплуатацию несколько лет назад — один квадратный метр там стоит 70 тысяч гривень — у отдельных жителей субсидия!" — отметил Музыченко.
В таком многоквартирном доме, добавил он, было около 15 получателей пособия на оплату коммунальных услуг.
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"Это был колокольчик, который нам говорил, что с системой что-то не то. Мы поехали в это районное управление соцзащиты и несколько часов изучали портрет получателя субсидий в таком доме. Как оказалось, в 80% случаев такую субсидию получала мать с ребенком при отсутствии зарегистрированных других членов домохозяйства или семьи", — пояснил чиновник.
"То есть элементарно в квартире регистрировалась мать и ребенок. Эта мать, как правило, находилась в декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста. Соответственно, имея официальный доход 860 гривен на двоих, можете догадаться, которые там были размеры субсидий", — отметил он.
"Когда мы начали изучать эту ситуацию более подробно, оказалось, что отец этого ребенка или муж этой женщины был зарегистрирован по другому адресу и это позволяло им получать субсидию", — добавил Музыченко.
Как подчеркнул он, именно поэтому один из критериев, который изменился с мая 2018-го, заключается в том, что доходы всех членов семьи независимо от того, где они зарегистрированы и где они фактически проживают, учитываются при назначении субсидии.
Виталий Музыченко
narodna-pravda.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа.
Средства будут насчитывать на специальный счет в государственном банке, и именно из него первоочередно будут оплачиваться коммунальные услуги. Для начисления средств будет использоваться карточка "Ощадбанка" или другого госбанка. Сэкономленные деньги можно будет перенести на следующий период.
OBOZREVATEL
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