Монетизация субсидий: украинцев предупредили о нюансах

Механизм внедрения монетизации субсидий в Украине сделает невозможным использование субсидиантами начисленных средств не по назначению.

Об этом в эфире ObozTV заявил директор ассоциации управляющих многоквартирных домов Андрей Никончук.

"Средства будут переводиться на специальные карточные счета со специальным режимом их использования за каждую отдельную услугу без возможности оплатить одну услугу средствами, которые переводятся (государством. – Ред.) в рамках другой услуги. Каждый из нас потребляет несколько разных услуг. И отопление, и горячая вода", - отметил он.

По его словам, просто снять деньги тоже будет невозможно.

"Эти средства будут относительно заблокированы. Их можно будет использовать только на оплату жилищно-коммунальных услуг. Только в том случае, когда завершится отопительный период, вы экономно пользовались услугой, меньше потребляли и деньги остались, то только тогда вы будете иметь возможность использовать эти средства куда угодно", - подчеркнул Никончук.

По его словам, такой механизм будет способствовать не накоплению долгов по услугам ЖКХ и стимулировать потребителей к экономии и энергосбережению.

"Это определенный мотивационный инструмент для того, чтобы энергосберегающе потреблять и относиться к своему жилью", - заключил он.

Как сообщал "Обозреватель", перед монетизацией льгот и субсидий в Украине проведут тщательную проверку всех, кто получает помощь от государства.