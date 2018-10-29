Субсидии в Украине по новым правилам: что нужно знать и на какую скидку рассчитывать

В Украине в связи со стартом отопительного сезона Министерство социальной политики упростило правила для получения субсидии. Так, алименты и льготы на скот в общий доход семьи учитывать не будут, а если в семье есть безработный алко- или наркозависимый, помощь могут назначить по решению комиссии.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики. Также субсидию можно получать, если есть задолженность по уплате ЕСВ по вине работодателя, вы платите ЕСВ в другой стране или не платите вовсе, но при этом находитесь на учете в Центре занятости. Как и раньше, субсидию получают на квартиры площадью не более 120 кв.м и дома до 200 кв. м.

На сверхурочную площадь, но не более чем 30% от нормы, имеют право граждане, которые получают пенсию в связи с потерей кормильца, те, кто достиг пенсионного возраста или получает пенсию за выслугу лет, а также те, кто получает государственную социальную помощь по инвалидности с детства, и дети с инвалидностью.

Примерный размер субсидии можно узнать с помощью калькулятора субсидий.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что украинцы будут отрабатывать долги по коммуналке. Привлекать к работе будут только по желанию. К примеру, если владелец одной из квартиры не имеет материальной возможности оплатить счета, по согласию с ОСМД он может покрасить подъезд, облагородить придомовую территорию и т.п.