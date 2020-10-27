Субсидии после начала отопительного сезона: как оформить и получить

Роман Груша Экономика 05:00, 27.10.2020

Украинцы смогут оформить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и после начала отопительного сезона. Подать заявление на получение выплат можно до 15 декабря.

Документы можно отправить тремя способами: оставить заявление и декларацию в дистанционном почтовом ящике, переслать документы по почте или посетить сайт Министерства социальной политики. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Для получения субсидии нужно иметь следующие документы:

  • паспорт или документ, удостоверяющий личность гражданина, подающего заявление;

  • декларацию о доходах и имущественном состоянии всех зарегистрированных;

  • справки о доходах всех трудоспособных лиц семьи;

  • трудовую книжку (для членов семьи, которые не работают);

  • идентификационный номер;

  • расчетные книжки за коммунальные услуги.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что ведомство проверит льготы и пособия, а также пересмотрит программы, где есть злоупотребления.

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