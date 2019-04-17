Украинцам раздали субсидии на руки: что ни в коем случае нельзя делать

Украинцам в рамках монетизации субсидий раздали на руки деньги от государства на оплату коммунальных услуг. При этом такую материальную помощь нельзя тратить на свое усмотрение до тех пор, пока полностью не будут уплачены счета по коммуналке.

Об этом в эфире ObozTV заявил начальник Главного территориального управления юстиции в городе Киев Станислав Куценко. Он отметил, что в столице среди домохозяйств, оформивших субсидии, есть долги по уплате коммуналки и поэтому финансовую помощь им могут не начислить.

"Субсидия – это специально созданный счет в банке, который открыли для того, чтобы туда поступали средства на оплату коммунальных услуг. В конце года или отчетного периода, если какие-то деньги остаются на счету, тогда можно ими распоряжаться в свободном режиме. До того времени деньги нельзя использовать, только на оплату счетов", – сказал он.

Тем домохозяйствам, которые упустили возможность оплатить коммуналку и лишились субсидии, все равно можно прийти в управление соцзащиты и восстановить ее, отметил Куценко.

"На рассмотрение заявления дается 10 рабочих дней, но иногда срок может быть длиннее, так как информацию дополнительно еще проверяют в налоговой, управлении соцзащиты. Представление недостоверных данных может стать основанием для отказа начисления субсидий", – объяснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр социальной политики Андрей Рева заявил, что в Украине безналичный и наличный механизмы монетизации субсидий будут существовать и в дальнейшем.

По его словам, люди, которые добросовестно платят за жилищно-коммунальные услуги, продолжат получать субсидию живыми средствами в наличной форме без ограничений.

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