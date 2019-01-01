Субсидии по-новому: в Украине кардинально изменили правила

Украинцы с 1 января 2019-го, оформляя субсидию, также обязаны открывать счеты в государственном Ощадбанке. В конце отопительного сезона все получатели коммунальных скидок должны заново подать все документы.

Главное нововведение – на новых правилах можно будет зарабатывать тысячи гривен и тратить их на свое усмотрение.

OBOZREVATEL разобрался, как изменились правила оформления субсидий и что стоит знать украинцам.

Кого и как затронут новые правила

в заявлении нужно дать разрешение на обработку данных Ощадбанком;

ходить в отделение банка не придется;

в мае 2019-го нужно подать новую декларацию, разрешение на обработку информации и заявление на монетизацию;

при экономии заработать на монетизации можно будет получить 5-6 тыс. грн.

Что изменится для действующих субсидиантов? До конца следующего года – ничего. Их субсидию, как и в 2018 году, будут переводить из бюджета на счета поставщиков коммунальных услуг. В мае нужно будет подать новые заявление, декларацию, разрешение на обработку информации. Постепенно все украиснкие субсидианты будут иметь счета в Ощадбанке. Банк через закрытые реестры будет обмениваться информацией с органами соцзащиты и оплачивать часть коммуналки.

Что изменится для новых субсидиантов? Размер субсидии останется прежним. Перечень необходимых для оформления скидки документов расширится – в органе соцзащиты можно будет сразу подать бумаги на открытие счета в банке. Банк будет в автоматическом режиме выполнять функции посредника и передавать бюджетные деньги компаниям, которые поставляют коммуналку.

Как можно заработать на субсидии и почему выгодно экономить? "После окончания отопительного сезона остатки средств на счетах, которые образовались по состоянию на 1 июня, выплачиваются получателям жилищных субсидий путем перечисления указанных средств на текущие счета указанных лиц", – говорится в обновленном постановлении Кабмина.

Что интересно, при этом сэкономленные на субсидиях средства могут перевести только на другой счет Ощадбанка. То есть если нет счета в госбанке, придется открыть сразу два счета – один в органе соцзащиты для оформления скидки, второй – личный счет, на который переведут сэкономленную субсидию.

То есть если тратить меньше, чем выделяют на субсидию, разницу можно будет забрать и потратить на свое усмотрение.

Сколько можно будет получить? В среднем на счетах украинцев, по опыту прошлых лет, оставалось около 1,2-1,5 тыс. на семью. При этом одна семья могла сэкономить 5 тыс. грн, а другая – 2 грн. Семья из трех человек в столичной квартире площадью 70 кв. м с официальным доходом в 10 тыс. грн, если бы монетизация полноценно действовала весь текущий отопительный сезон, могла бы "заработать" 4,2 тыс. грн.

Так, строго по нормативам платежка за коммуналку (без вывоза мусора и содержание дома) должна составлять 2,4 тыс. грн. При этом больше тысячи гривен покроет субсидия, а обязательный платеж составит 1,4 тыс. грн. Если такая семья живет в утепленном доме, экономит воду и электроэнергию, потребление, как подсчитали в Госагентстве энергоэффективности, может быть примерно на 30% меньше. В результате вместо 2,4 тыс. семья будет тратить всего 1,7 тыс. Ежемесячная экономия на субсидии будет достигать более 700 грн, а за отопительный сезон соберется 4,2 тыс. грн.

Монетизация "наполовину": что не так с новыми правилами

Монетизация субсидий предполагает, что украинцы будут получать деньги и сами расплачиваться за коммуналку. Правда, в самом законе не сказано, в каком виде будут предоставлять эти средства. Система, которую введут в действие со следующего года, как и сейчас, лишает украинцев возможности самостоятельно оплачивать коммунальные услуги и помощь от государства получать непосредственно на свои счета.

Смотрите видео на тему

Те счета, которые органы соцзащиты откроют в Ощадбанке, будут недоступны для их владельцев. Главная причина – если просто так раздать деньги со словами "на коммуналку", украинцы могут просто проесть средства.

Сама по себе монетизация социальных льгот должна ликвидировать несправедливость, а в случае с коммунальными услугами – стимулировать к экономии. К примеру, льгота на проезд в транспорте переводится перевозчикам. Льготники в городах могут бесплатно ездить каждый день, в то же время такой же льготник в селе из-за отсутствия местного транспорта вовсе может не иметь возможности. Если вместо права бесплатно ездить льготу монетизировать, то есть выдавать деньгами, оба льготника, независимо от места проживания, смогут получать помощь.