Бедные, но щедрые. Так можно назвать украинскую программу субсидий. В этом году она обойдется в 71 млрд грн, а после возможного подорожания газа эта цифра перевалит за 90 млрд. Еще чуть-чуть, и на коммуналку якобы малоимущих будем тратить столько же, сколько и на оборону в условиях войны.

И дело не только в повышении тарифов (и в этом тоже). Украинцы не особо дисциплинированные плательщики налогов. И это мягко сказано. Согласно информации МОТ, до 50% работающих получают зарплаты или их часть в конвертах. А много ли ваших знакомых сдают квартиры и платят подоходный налог?

"Я предлагала своим девочкам белые зарплаты: говорю, пополам платить налоги будем. Ну а кто согласится, субсидии у них заберут, получать чуть меньше будут", - рассказывает знакомая предприниматель.

Армия субсидиантов с зарплатами в тени никого особо не тревожит (ну может только МВФ и нескольких министров). Это ведь государство достает из своего бездонного кармана и щедро раздает "бонусы". Но государственных денег не бывает! За каждого субсидианта платим мы. Своими налогами и даже платежками за коммуналку - деньги собирает "Нафтогаз", который в виде дивидендов отдает прибыль в том числе и на субсидии.

Франклин Рузвельт, чтобы вывести США из великой депрессии, стимулировал активное строительство: дорог, магистралей, шоссе. Появились новые рабочие места, запрос на строительные материалы. Мнения экономических школ о влиянии такого шага на выход из кризиса разделились, но не об этом речь. Сколько рабочих мест можно было бы создать, если количество субсидиантов сократить, а их бюджет урезать до 35 млрд грн? Эти деньги можно направить на льготные кредиты для бизнеса (именно там создаются рабочие места), на то же строительство дорог. Но вместо этого их проедают субсидианты, которые при этом получают деньги в "тени".

Уверен, что количество субсидий нужно урезать как минимум в два раза. А начать с простого – жестко наказывать за нарушение. Если у вас украли 5 тыс. грн, вы пойдете в полицию и будете требовать законного ответа? А почему субсидианты, которые соврали в декларации и за сезон незаконно получили 10 тыс. грн помощи, не отвечают перед законом? Разве это не мошенничество?

Стоит посадить хотя бы на две недели или отправить на месяц общественных работ украинца, который один раз украл у государства, когда не заплатил налоги, а второй раз – когда еще и субсидию оформил. Каждый канал показал бы этого несчастного в вечернем выпуске новостей, каждый новостной сайт выдал бы по заметке, а газеты – по статье. И может быть тогда следующий, прежде чем писать в декларации "3723 грн", вспомнил бы, что на минималку он не живет и за свою коммуналку может заплатить сам.