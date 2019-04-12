Субсидии наличными "на руки": что будет с выплатами после отопительного сезона

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что в Украине безналичный и наличный механизмы монетизации субсидий будут существовать и в дальнейшем.

"Принятым бюджетом Украины достаточно средств для обеспечения выплат как наличной, так и безналичной субсидий. По завершению отопительного сезона оба механизма субсидий будут существовать и в дальнейшем", – сообщил Рева во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, говорится на сайте ведомства.

По его словам, люди, которые добросовестно платят за жилищно-коммунальные услуги, продолжат получать субсидию живыми средствами в наличной форме без ограничений.

"Что касается тех, кто будет иметь задолженность, то после уплаты задолженности или реструктуризации задолженности, им в течение года будет предоставляться субсидия в безналичной форме", – заявил Рева.

Министр социальной политики также отметил, что о результатах эффективности принятых решений по монетизации субсидий его ведомство предоставит информацию до 1 июля, когда будут подведены итоги этого этапа монетизации.

​Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа.

Средства будут насчитывать на специальный счет в государственном банке, и именно из него первоочередно будут оплачиваться коммунальные услуги. Сэкономленные деньги можно будет перенести на следующий период.

Кабинет министров с 1 января уже запустил безналичный механизм начисления субсидий, а наличный планируется запустить уже с 1 марта.

Украинцы смогут получать субсидии наличными через отделения "Укрпочты" и государственного "Ощадбанка".

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