Субсидии на оплату комуналки: как оформить во время карантина

Роман Груша Экономика 05:20, 23.10.2020

Украинцы в условиях карантина могут оформить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в онлайн-режиме.

Для этого необходимо посетить сайт Министерства социальной политики Украины и открыть раздел "Е-Сервисы". Об этом сообщает OBOZREVATEL.

После этого в рубрике "Е-Сервисы" необходимо выбрать "Субсидии". Далее откроется окно, где нужно выбрать способ регистрации.

Для получения субсидии нужно иметь следующие документы:

  • паспорт или документ, удостоверяющий личность гражданина, подающего заявление;

  • декларацию о доходах и имущественном состоянии всех зарегистрированных;

  • справки о доходах всех трудоспособных лиц семьи;

  • трудовую книжку (для членов семьи, которые не работают);

  • идентификационный номер;

  • расчетные книжки за коммунальные услуги.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что ведомство проверит льготы и пособия, а также пересмотрит программы, где есть злоупотребления.

Комментировать
Экономика

Смотрите также

В ходе испытаний вакцины от коронавируса умер доброволец

Зеленский готов испытать на себе украинскую вакцину против COVID-19

В МВД призвали не бить людей, которые будут проводить опрос Зеленского

Зеленский дал большое интервью о "посадках", Донбассе и COVID-19: главные месседжи

В Украине впервые зафиксировали более 7 тысяч случаев COVID-19 за сутки: статистика Минздрава на 22 октября