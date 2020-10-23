Субсидии на оплату комуналки: как оформить во время карантина

Украинцы в условиях карантина могут оформить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в онлайн-режиме.

Для этого необходимо посетить сайт Министерства социальной политики Украины и открыть раздел "Е-Сервисы". Об этом сообщает OBOZREVATEL.

После этого в рубрике "Е-Сервисы" необходимо выбрать "Субсидии". Далее откроется окно, где нужно выбрать способ регистрации.

Для получения субсидии нужно иметь следующие документы:

паспорт или документ, удостоверяющий личность гражданина, подающего заявление;

декларацию о доходах и имущественном состоянии всех зарегистрированных;

справки о доходах всех трудоспособных лиц семьи;

трудовую книжку (для членов семьи, которые не работают);

идентификационный номер;

расчетные книжки за коммунальные услуги.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что ведомство проверит льготы и пособия, а также пересмотрит программы, где есть злоупотребления.