Украинцам урезали субсидии на оплату ЖКХ

В Украине сократили программу субсидий на уплату коммунальных услуг на 756,9 млн грн.

Соответствующее распоряжение №1177 принял Кабинет министров в понедельник, 28 сентября.

Согласно ему, уменьшен объем расходов потребления по программе "Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату ЖКУ, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме".

Эти деньги были предусмотрены Минсоцполитики на 2020 год в общем фонде госбюджета. В то же время на соответствующую сумму увеличен объем расходов потребления по программе "Мероприятия по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью".

В Украине проведут проверку субсидиантов

Проверять будут все государственные выплаты: пенсии, пособия, льготы, субсидии, социальные стипендии и другие выплаты, которые идут из государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Верификация будет проводиться в три этапа: в момент обращения гражданина за выплатой, в момент осуществления выплат и уже после предоставления госпомощи.

Электронная платформа будет брать информацию о получателе социальных выплат из различных баз данных и реестров. Планируется, что эта платформа получит доступ к банковским счетам и данным Государственной пограничной службы о пересечении границы. Будут собираться также и данные по всем выплатам и льготам, которые получает человек.

"Будут собирать данные по владению недвижимостью, транспортными средствами, все, что касается движения средств на банковских счетах, данные о заграничных поездках, заработной плате и других доходах, крупных покупках и тому подобное. Однако государство не сможет в полной мере четко определить благосостояние и доходы претендентов на государственную помощь. Ведь теневые доходы отследить трудно. Так же, как и расходы, осуществленные в наличной форме", – объяснил кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2021 году проверят каждого человека, обратившегося за получением социальной помощи, до того, как он начнет ее получать. Если человек попытался оформить соцвыплату нечестно, то ее ему не дадут.

Всех, кто подаст заявление на субсидии, ждут несколько этапов проверок. На каждого, кто претендует на соцпомощь, соберут личную информацию.