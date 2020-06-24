Стулья IKEA сделаны из нелегально срубленного украинского бука – расследование

Популярную шведскую сеть мебели IKEA обвинили в использовании нелегально срубленной украинской древесины, в частности бука.

Об этом рассказали в масштабном расследовании британской неправительственной организации Earthsight, которое длилось 18 месяцев, передает "Зеркало недели".

В частности, внимание расследователей привлек раскладной стул Terje. Благодаря лазейке в украинском законодательстве, которая регулярно позволяет осуществлять санитарные вырубки леса, часть лесов спиливают незаконно.

Стоимость стула Terje на украинском сайте IKEA – 399 гривен. Согласно статистике, за год IKEA продает 1,5 миллиона стульев Terje – три стульчика в минуту.

Стул Terje белого цвета сайт IKEA

IKEA указывает, что происхождение сырья для стула законное, но есть нюансы. В расследовании Earthsight отметили: в лесах Карпат процветают незаконные вырубки.

В чем суть схемы:

Сырье для производства стульев (то есть – дерева) поставляет лесоохотничье хозяйство с Большого Бычкова на Закарпатье.

Проверки Госэкоинспекции показали, что Великобычковское лесо-охотничье хозяйство незаконно выдало лицензии на "санитарные" вырубки более чем сотню участков с апреля по июнь 2018 года. Не меньшие масштабы злоупотреблений были и в 2019, и в 2020 годах.

Расследователи пишут, что на значительном количестве участков с нарушениями вырубкой занимается ООО "ВГСМ", зарегистрированное в том же Большом Бычкове (компанией владеет бывший сотрудник ИКЕА румын Даниэл Михай Плопишан).

Товаротранспортные документы показывают, что "ВГСМ" продает бук, дуб и ясень на фабрику IKEA в Словакию. Причем значительная часть экспорта – части мебели IKEA или буковые пиломатериалы.

Далее продукцию продают мебельной компании Plimob в Румынию, которая имеет сертификаты ЕС и сотрудничает с IKEA уже более 30 лет, а 98% своей продукции производит по заказу шведского гиганта.

Стул Terje черного цвета сайт IKEA

В Украине в законодательстве есть лазейка: лесхозы могут вырубить больше древесины. Говорится о так называемых "санитарных" вырубках. То есть, лесхозам позволяют рубить деревья сверх нормы, если:

лес поражен вредителями;

лес испытал влияние стихии;

лес погибает от последствий изменения климата.

"Санитарные" вырубки осуществляют регулярно. В Earthsight пишут, что благодаря этой законодательной лазейке 40% всей древесины в Украине вырубают незаконно.

Комментарий IKEA и упомянутых компаний по поводу ситуации

ООО "ВГСМ": древесину от санитарных вырубок действительно используют в изделиях IKEA, но ни одна деятельность ни "ВГСМ", ни Великобычковского ЛОХ не была связана с нелегальной лесозаготовкой.

Plimob: все действия компании и поставщиков вполне легальны.

IKEA: древесина нелегального происхождения в товарах полностью неприемлема.

Как сообщал OBOZREVATEL, IKEA 14 мая запустила онлайн-продажи в Украине. Через сутки после запуска IKEA в Украине официальный сайт "лег" из-за большого наплыва посетителей. Компания до сих пор не возобновила полноценную работу сайта.

Ранее в интернете появились фото, на которых зафиксировано катастрофические масштабы незаконной вырубки лесов в украинских Карпатах.