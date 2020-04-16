Без поддержки государства стройки "Укрбуда" могут превратиться в замороженные на десятки лет, так как чиновники и владельцы земли решили воспользоваться ситуацией и выторговать дополнительные преференции.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил президент "Киевгорстроя" (КГС) Игорь Кушнир. По его словам, компанию оставили один на один с проблемами и не оказали обещанного содействия.

"Мы готовы помочь, мы без колебаний согласились достраивать (ЖК "Укрбуда". – Ред.), когда возникла проблемная ситуация. Но без поддержки государства эти стройки превратятся в замороженные на десятки лет", – заявил президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир.

Напомним, когда государственная корпорация "Укрбуд" остановила строительные работы на большинстве своих объектов, перспектива остаться без жилья коснулась более 40 тысяч человек.

Протест инвесторов "Укрбуда" на Банковой Скриншот из видео

Президент Владимир Зеленский в декабре 2019 года заявил, что проблема решена и жилье будет достроено компанией "Киевгорстрой", однако инвесторы заявили о бездействии ОП и "шантаже" Минобороны.

Активно стартовавшая в начале года передача "Киевгорстрою" брошенных "Укрбудом" жилых комплексов приостановилась. И если ранее КГС сообщал о новых принятых домах, то уже более месяца об этом процессе новостей нет. По состоянию на сегодняшний день "Киевгорстрой" принял всего 5 из 23 объектов "Укрбуда".

Президент "Киевгорстроя" в интервью рассказал, что все проблемные вопросы описали и отправили в Офис президента, однако это пока не дало результата.

"Мы же не требуем ничего невозможного! Дайте поручение содействовать, чиновники понимают только четкие команды! Ведь квартиры ждут больше 13 тысяч семей, это около 40 тысяч человек! Нам не надо ничего сверхъестественного или противозаконного. Просто просим оперативности и здравого смысла", – добавил Кушнир.

По его словам, для начала можно поручить Минобороны оперативно проработать вопрос, ГИУ – ускорить формальные процедуры, Киевсовету – освободить укрбудовские стройки от лишней нагрузки в виде паевого взноса, который и так уже отменен со следующего года, а ГАСИ – без искусственных придирок ввести дома в эксплуатацию.

Президент "Киевгорстроя" также подчеркнул, что компания перезаключает договоры только на старых условиях.

Полностью интервью можно прочитать тут.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство обороны Украины не дает возможности достроить несколько брошенных "Укрбудом" жилищных комплексов без увеличения своей доли.