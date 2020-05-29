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29 мая • обновлено в 11:06
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Строительство "Северного потока-2" может привести к катастрофе – экс-зампомощника министра обороны США

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Россия принимает ряд мер, чтобы обойти санкции США, требования ЕС и ограничения Дании, чтобы быстро достроить "Северный поток 2", это может привести к экологической катастрофы.

Об этом "Голосу Америки" заявила бывшая заместитель помощника министра обороны США Дебра Каган. "Они отчаянно пытаются завершить этот трубопровод – осталось еще около 100 миль (160 км), – говорит Каган о" Северном потоке-2". – Они пытаются уклониться от замечаний Дании о том, что Россия не может использовать якорные суда для прокладки трубопроводов, потому что это разрушит окружающую среду и может вызвать детонацию взрывных устройств времен Второй мировой войны, было сброшено в Балтийском море".

"Северный поток-2" могут остановить

"Северный поток-2" могут остановить

Каган утверждает, что Россия оборудовала свой корабль "Академик Черский" инструментами так называемого динамического позиционирования. "Большинство представителей отрасли говорят, что это путь не только к экологической, но и экономической катастрофы", – говорит Каган.

При этом сейчас строительство "Северного потока-2" становится вовсе невыгодным.

"Русские прекратили поставки газа в Европу на прошлой неделе из-за большинство своих трубопроводов, потому что они теряют деньги, – говорит Каган. – Стоимость транзита из России выше, чем цена, по которой газ продается в Европе".

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Тема
Северный поток-2
Место
Украина
Теги
газопровод Северный поток - 2
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