Строительство "Северного потока-2" могут возобновить

Компания Nord Stream 2 AG может возобновить прокладку труб на незавершенном участке "Северного потока — 2" после 3 августа.

Об этом рассказали в Датском энергетическом агентстве, передает ТАСС. Отмечается, что сейчас идет обжалование разрешения на использование судов с якорным позиционированием в апелляционном совете Дании по вопросам энергетики.

"Это означает, что Nord Stream 2 AG не может использовать трубоукладочные суда с якорями до конца этого периода (3 августа)", — заявила представитель ДЭА Луиза Альбэк Йенсен.

Как сообщалось, cтроительство "Северного потока — 2" было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. В июле 2020 года сенат США одобрил новые санкционные меры против российского газопровода.