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24 декабря • обновлено в 22:28
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Строительство растет быстрее ВВП: экономист привел показательные цифры в Украине

1.1т
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Строительная отрасль Украины показывает высокие темпы прироста. Показатели даже выше ВВП.

Как отметил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на американском фондовом рынке Владимир Компаниец, их росту способствует теплая погода, которая сегодня наблюдается в стране.

"В ноябре прирост составил +18,1% к ноябрю прошлого года в физических объемах, за период январь-ноябрь 2019 уже имеем прирост в строительстве +21,3% к соответствующему периоду прошлого года", – отметил экономист.

Строительная отрасль в Украине показывает высокие темпы прироста

Строительная отрасль в Украине показывает высокие темпы прироста

Корреспондент

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Индекс строительной продукции

Индекс строительной продукции

ФБ Владимира Компанийца

При этом, по его данным, наибольший показатель прирост имеет в Винницкой области – +106.3%, далее следуют Черниговская и Херсонская – +57,8% и +41,1% соответственно. Также в пятерку первых вошли Николаевская и Черновицкая области.

Наименьшие же темпы прироста строительства за январь-ноябрь 2019 наблюдаются в Черкасской (-5,6%), Запорожской (-5,2%), Ивано-Франковской (-1,0%), Полтавской (+1,5%) и Хмельницкой (+2,1%) областях.

Показатели строительной отрасли области по регионам

Показатели строительной отрасли области по регионам

ФБ Владимира Компанийця

"По видам в январе-ноябре 2019 к январю-ноябрю 2018: жилищное строительство -7,5%, нежилое строительство +22,8%, инженерные сооружения +24,1%", – сообщил Компаниец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине значительно снизилось соотношение государственного долга и гарантированного государством долга к ВВП. Основным фактором такого изменения стал рекордный рост самого ВВП и ревальвация гривни.

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Автор
Марина Погорилко
Персона
Владимир Компаниец
Место
Украина
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Надо пристегнуть и так называемый "украинский Крым", тогда цифири совсем красивыми станут.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Летели два крокодила - один зеленый, второй на юг.
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