Строители "Северного потока-2" пошли на радикальные меры

Швейцарская компания Allseas после объявления санкций США отвела свои судна из района строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя этой фирмы. Корабли уже вышли из акватории Балтийского моря.

При этом комментировать маневры кораблей в самой компании отказались. Также не озвучены сроки остановки работы по строительству "Северного потока-2". В то же время в МИД Швейцарии заявили, что не станут вмешиваться в решения частного бизнеса.

"Швейцария приняла к сведению санкции США, введенные в отношении проекта "Северный поток-2", – отметил официальный представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц.

Строительство "Северного потока-2" Delo.ua

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