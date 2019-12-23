Строители "Северного потока-2" пошли на радикальные меры

Швейцарская компания Allseas после объявления санкций США отвела свои судна из района строительства газопровода "Северный поток-2".
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя этой фирмы. Корабли уже вышли из акватории Балтийского моря.
При этом комментировать маневры кораблей в самой компании отказались. Также не озвучены сроки остановки работы по строительству "Северного потока-2". В то же время в МИД Швейцарии заявили, что не станут вмешиваться в решения частного бизнеса.
"Швейцария приняла к сведению санкции США, введенные в отношении проекта "Северный поток-2", – отметил официальный представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц.
Строительство "Северного потока-2"
Delo.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 декабря в закон об оборонном бюджете США внесли положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".
Правительство Германии призвало США не вводить санкции против компаний, которые строят российский газопровод "Северный поток-2".
Конгресс США утвердил законопроект, которым вводятся санкции против подрядчиков газопровода "Северный поток-2". Таким образом, США вплотную приблизились к обещанию сорвать строительство газопровода в обход Украины.
В Германии потребовали, чтобы США "отошли в сторону" в споре за газ между Украиной и Россией.
17 декабря 2019 года американский Сенат одобрил введение жестких санкций против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".
В ночь на 21 декабря Трамп подписал оборонный бюджет, введя санкции против России.
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