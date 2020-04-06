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6 апреля • обновлено в 17:34
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Строитель "Северного потока-2" снова внезапно изменил маршрут

1.3т
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Способное завершить строительство газопровода "Северный поток-2" судно "Академик Черский" направилось в Европу, сменив курс, портом назначения теперь значится испанский Лас-Пальмас.

Об этом свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.

Судно "Академик Черский" изменило маршрут

Судно "Академик Черский" изменило маршрут

Газпром флот

В настоящее время судно находится у берегов ЮАР, куда пришло из Мозамбика. Прибыть в порт на Канарских островах оно намерено менее чем через две недели — 18 апреля. "Академик Черский" покинул порт Находка 10 февраля. Он постоянно меняет пункта назначения, что не позволяло говорить о конечной точке маршрута. Официально его перемещения не комментируются, и причина, по которой судно решило избежать захода в Суэцкий канал, неизвестна.

О том, что купленный у Китая в 2015 году трубоукладчик теоретически могут использовать для достройки "Северного потока-2", в декабре 2019-го рассказал министр энергетики России Александр Новак. Также о возможности России завершить проект своими силами говорили глава "Газпрома" Алексей Миллер и президент страны Владимир Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее судно, не дойдя до Сингапура, изменило пункт назначения и отправилось в порт столицы Шри-Ланки Коломбо.

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Тема
Северный поток-2
Место
Россия
Тег
Газпром
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