От вокзала в ''Борисполь'': в УЗ рассказали о новом этапе строительства долгожданного маршрута

ПАО "Укрзалізниця" планирует до конца октября 2018 года завершить монтаж эстакады над трассой Киев - Харьков для железнодорожного сообщения столицы с аэропортом "Борисполь".

Об этом сообщил на своей странице в Facebook исполняющий обязанности председателя правления УЗ Евгений Кравцов. "На этой неделе начали монтировать эстакаду над трассой Киев - Харьков - до конца октября планируем монтаж завершить", - написал он.

По словам Кравцова, строительство скоростной линии железнодорожного сообщения между Киевом и международным аэропортом "Борисполь" является приоритетным проектом для компании. "Строим по графику. Как и обещали - уже в этом году можно будет добраться до крупнейшего аэропорта страны за 35 минут", - отметил Кравцов.

Он также рассказал, что железнодорожники уже разместили 1400 м пути к началу эстакады, активно строят платформу для поездов в аэропорту, зону ожидания на конкорсе и платформу у 14-го пути Центрального железнодорожного вокзала. "Важно - как платформы, так и подвижной состав будут эксплуатироваться с учета всех требований безбарьерного пространства", - отметил руководитель УЗ.

По его словам, на прошлой неделе, уже состоялось тестирование терминалов самообслуживания по продаже билетов. "Они будут работать по лучшим европейским практиками", - сказал Кравцов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Центральном вокзале Киева железнодорожники реконструируют платформу возле пути №14, с которой будут отправляться рельсобусы PESA, что соединит столичный вокзал с аэропортом "Борисполь".