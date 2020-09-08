Строгий контроль и реформа АМКУ: эксперт назвал важное предусловие введения рынка земли

По данным Всемирного банка, около 8 млн га сельскохозяйственной земли в Украине остаются "в тени", из-за чего государство недополучает миллиарды гривен налогов. Однако ситуацию можно кардинально изменить, проведя реформу Антимонопольного комитета и приняв ряд важных изменений в действующее законодательство. Об этом в своем блоге на OBOZREVATEL написал адвокат Вячеслав Ганган.

"Выходом может стать только законодательная реформа. Дело не только в усилении роли АМКУ и повышении его статуса, как это предлагается парламентским законопроектом №2730-2 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно конкуренционно-антимонопольной реформы". Помимо реформирования самого АМКУ, необходима еще и реформа в части разрешительных документов. Каждый субъект предпринимательства на агрорынке должен быть подконтролен государству. И АМКУ должен входить в эту систему контроля", – подчеркнул Ганган.

Только ужесточение контроля со стороны компетентных органов, включая реформированный АМКУ, по мнению адвоката, сможет вывести агросферу из "тени".

"Контроль со стороны полиции, налоговой и Антимонопольного Комитета как специального органа вынудит мелких аграриев вести дела "в белую". Задекларировать уборку культуры, заплатить налоги, в том числе на землю, а с полученного дохода уплатить общий налог", – отметил Ганган.

"Решив эту проблему на агрорынке, Украина сможет значительно увеличить поступления в бюджеты разных уровней. Кроме того, порядок и предсказуемость на агрорынке очень важны для запуска полноценного рынка земли, который должен заработать в 2021 году", – добавил эксперт.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Верховная Рада открыла рынок земли в Украине в конце марта 2020 года. При этом земельная реформа была неоднозначно воспринята обществом. В частности, резко против выступили украинские фермеры, опасавшиеся, что с введением рынка земли большие агрохолдинги скупят все плодородные поля. Чуть позже Госгеокадастр разъяснил: рынок земли в Украине откроют с большими ограничениями.