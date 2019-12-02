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2 декабря • обновлено в 22:15
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Украина продала Германии крупный фармацевтический бизнес

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Немецкая компания STADA купила бизнес рецептурных и безрецептурных препаратов украинского производителя Biopharma.

Фармакологическая фирма, которая выпускает в Украине препараты крови, имеет мощный потенциал роста в производстве. Об этом сообщила пресс-служба STADA.

Ожидается, что сделка будет закрыта в декабре 2019 года.

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Соглашение предусматривает приобретение производственных мощностей в городе Белая Церковь (Киевская область).

Акционеры Biopharma сохранят бизнес компании, связанный с переработкой плазмы крови, и сосредоточатся на его развитии как в Украине, так и за ее пределами.

"Это первая инвестиция стратегического инвестора в фармацевтическую отрасль за всю историю Украины и первая европейская инвестиция с 2014 года в экономику Украины. Я горжусь тем, что мы построили предприятие, отвечающее самым высоким европейским стандартам", – резюмировал председатель наблюдательного совета Biopharma Константин Ефименко.

Соглашение предусматривает приобретение производственных мощностей в городе Белая Церковь

Соглашение предусматривает приобретение производственных мощностей в городе Белая Церковь

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 сентября Верховная Рада поддержала законопроект №1080 об уменьшении давления на бизнес.

Главные нововведения:

  • фиктивное предпринимательство (когда создают предприятия для прикрытия другой деятельности) больше не считается уголовным преступлением;

  • из Уголовно-процессуального кодекса Украины убрали норму, согласно которой правоохранители занимались расследование фиктивного предпринимательства.

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Автор
Виктор Калиненко
Место
Украина
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
значит лекарства будут еще дороже.
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0
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Так "продала" или "инвестиция"?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Мотор Сич, авиастроение Китаю, фармацевтику Германии
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4
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