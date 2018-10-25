''У людей стресс!'' В США впервые за 7 лет рухнул технологичный индекс биржи

В США индекс биржи высокотехнологичных компаний NASDAQ просел сильнее, чем когда-либо за последние семь лет. Судя по обзору вчерашней торговой сессии, индекс NASDAQ упал на 329,14 пункта или на 4,43%.

Как отмечает ТАСС, это самое большое падение NASDAQ с августа 2011 года. Акции компании Microsoft на бирже подешевели на 1,02%, Apple — на 2,62%, а Google — на 4,42%.

"У нас имеется ряд неопределенных факторов, что вызывает страх. В такой атмосфере люди начинают испытывать настоящий стресс", - пояснил Джерри Бракман из инвестиционной компании First American Trust.

По словам специалиста по инвестициям в Wells Fargo Private Bank Эрика Дэвидсона, из-за ситуации инвесторы сейчас как на иголках.

"Без сомнения, настроение инвесторов изменилось после того, как на прошлой неделе мы наблюдали волатильность. Настроение и прогнозы, по всей видимости, стали более негативными, по меньшей мере, менее оптимистичными", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России в августе на фоне санкций США обвалился финансовый рынок.