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Страны ОПЕК пришли к важному соглашению по нефти: о чем договорились

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Представители стран Организации экспортеров нефти (ОПЕК) продлили сделку по сокращению нефтедобычи еще на 9 месяцев – до марта 2020 года.

Как сообщает Shana, решение приняли по итогам заседания мониторингового комитета стран-членов, которое состоялось в понедельник, 1 июля, в Вене.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ ранее уже рекомендовал сторонам продлить сделку об ограничении добычи нефти на указанный срок.

Сообщается, что данные меры приняты для стабилизации рынка нефти, но в случае, если ситуация на рынке улучшится раньше, то квоты могут изменить.

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Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 2 июля, мировые цены на нефть начали снижение.

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Тема
Мировые цены на нефть
Теги
нефтьОрганизация экспортеров нефти (ОПЕК)
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