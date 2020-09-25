Страны Балтии расширили санкции против чиновников Лукашенко
Страны Балтии расширили санкционный список граждан Беларуси, причастных к фальсификации выборов и подавления мирных протестов.
Заявления об этом опубликовали министерства иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, сообщила "Европейская правда".
Эстония ввела санкции против еще 98 белорусских чиновников. "Эти люди сыграли ключевую роль в фальсификации результатов выборов в Беларуси и в применении насилия против мирных протестующих. Запрет на въезд этих лиц в Эстонскую Республику установлена на период действия с 25 сентября 2020 по 30 августа 2025 года", – говорится в заявлении МИД Эстонии.
Латвия включила 101 белорусского чиновника в список нежелательных лиц. "Белорусские власти не изменила своего отношения к мирным акциям протеста. Демонстрации продолжают дискредитировать, применяется непропорциональное применение силы, усиливается блокировки сайтов независимых СМИ, возбуждаются уголовные дела и конфискуются носители данных", – заявили в МИД Латвии.
МИД Литвы пока не обнародовало список лиц, но глава министерства Линас Линкявичюс подтвердил расширение санкционного списка.
"Сегодня, в координации с Латвией и Эстонией, Литва существенно увеличивает количество тех, кто подпадает под санкции за непрерывные репрессии против народа Беларуси", – написал он в Twitter.
Как сообщал OBOZREVATEL:
"инаугурация" Лукашенко 23 сентября прошла без объявления и телетрансляции. Дата церемонии до последнего держалась в тайне, о ней не знали даже члены белорусского правительства.
В Минске перекрыли центральные улицы, сковав столицу Беларуси пробками.
Белорусские оппозиционеры осудили тайную "инаугурацию" Лукашенко и вышли на массовые протесты по всей стране.
Не обошлось без силовых методов разгона, водометов и раненых среди активистов. Сотни человек были задержаны.
США, Канада, Украина и ряд стран ЕС заявили, что тайная "инаугурация" Лукашенко является нелегитимной, поскольку результаты выборов были сфальсифицированными.
Кроме того, в ЕС заявили, что вынуждены пересмотреть отношения с официальным Минском, поскольку действия Лукашенко не направлены на решение кризиса в Беларуси.
Большинство стран мира не признали легитимность незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко.