Страны Балтии расширили санкции против чиновников Лукашенко

Страны Балтии расширили санкционный список граждан Беларуси, причастных к фальсификации выборов и подавления мирных протестов.

Заявления об этом опубликовали министерства иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, сообщила "Европейская правда".

Эстония ввела санкции против еще 98 белорусских чиновников. "Эти люди сыграли ключевую роль в фальсификации результатов выборов в Беларуси и в применении насилия против мирных протестующих. Запрет на въезд этих лиц в Эстонскую Республику установлена на период действия с 25 сентября 2020 по 30 августа 2025 года", – говорится в заявлении МИД Эстонии.

Латвия включила 101 белорусского чиновника в список нежелательных лиц. "Белорусские власти не изменила своего отношения к мирным акциям протеста. Демонстрации продолжают дискредитировать, применяется непропорциональное применение силы, усиливается блокировки сайтов независимых СМИ, возбуждаются уголовные дела и конфискуются носители данных", – заявили в МИД Латвии.

МИД Литвы пока не обнародовало список лиц, но глава министерства Линас Линкявичюс подтвердил расширение санкционного списка.

"Сегодня, в координации с Латвией и Эстонией, Литва существенно увеличивает количество тех, кто подпадает под санкции за непрерывные репрессии против народа Беларуси", – написал он в Twitter.

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