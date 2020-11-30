Стране нужен антикоронавирусний фонд, который не будут тратить на дороги, – Соболев

Ключевыми при обсуждении бюджета на 2021 год должны быть сферы здравоохранения, образования и армии.

Об этом заявил заместитель председателя партии "Батьківщина" Сергей Соболев во время выступления на заседании Согласительного совета лидеров парламентских фракций и комитетов в понедельник, 30 ноября. Политсила предложила создать мощный антикоронавирусний фонд.

"Предложение "Батьківщини" очень четкое, и мы его направили президенту, премьеру и председателю парламента – сегодня нужно создать мощный антикоронавирусний фонд, который не будет закапываться в асфальт и "большое строительство". Прежде всего его целевым назначению должно быть переоборудование больниц, доплаты врачам и младшему медицинскому персоналу, доплаты всем, кто сегодня находится на передовой – медикам, учителям, преподавателям", – заверил Соболев.

По его словам, создание в бюджете такого фонда позволит решить вопросы и учителей, и врачей, которых власть оскорбляет уже столько лет.

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