В Люксембурге с 1 марта 2020 года станет полностью бесплатным общественный транспорт.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", таким образом, Люксембург станет первой в мире страной, где будет действовать подобный бесплатный проезд.

Для поездки на автобусе, трамвае или поезде больше не надо будет покупать билет: будет достаточно иметь при себе удостоверение личности. Между тем, отмечается, что в поездах все же останется первый класс, места в котором будут платными.

Цель таких мер в том, чтобы жители страны отказались от личного транспорта в пользу общественного для снижения загруженности на дорогах и снижении уровня вредных выбросов в атмосферу.

Общественный транспорт в Люксембурге amsterdam10.ru

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Обеспечение работы общественного транспорта в Люксембурге будет осуществляться полностью за счет налогоплательщиков. Ожидается, что ежегодно подобный "бесплатный" транспорт будет обходиться примерно в 41 млн евро (1,1 млрд грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее директор Института возобновляемой энергетики НАН Украины Степан Кудря заявил, что Украина может перевести свой общественный транспорт на водород, пользуясь примером Европы, которая уже использует автобусы на топливных элементах.

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