Предложения лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко о введении страхования медицинских работников на случай заболевания коронавирусом официально внесены на рассмотрение бюджетного комитета Верховной Рады Украины.

Об этом сообщил член комитета по вопросам бюджета, народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

Предложения пятого президента Украины предусматривают внесение соответствующих изменений в Государственный бюджет. В частности, в рамках бюджетной программы "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения" или за счет резервного фонда правительство должно обеспечить финансирование страховых выплат в таких случаях и в следующих размерах:

в случае инфицирования работника – в 100-кратном размере прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (210 200 грн).

в случае смерти работника – в 750-кратном размере прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (1 576 500 грн).

Предложения Порошенко также предусматривают, что страховые выплаты должны осуществляться всем медицинским работникам, которые уже заразились коронавирусом до вступления в силу этих норм закона.

Петр Порошенко

Как известно, Петр Порошенко 10 апреля обратился к властям с призывом предусмотреть страховые выплаты врачам на случай заболевания коронавирусом. Он предложил, чтобы страховые выплаты были приравнены к выплатам военным, находящимся на фронте.

По официальной информации Минздрава, по состоянию на 11 апреля на коронавирус заболели 390 украинских медработников.

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