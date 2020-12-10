Названы 10 навыков, которые ценятся работодателями больше всего

Среди 10 главных навыков работников, которые ценят работодатели – критическое мышление, способность эффективно и быстро учиться, знание языков.

В материале для OBOZREVATEL соучредители рекрутинговой платформы Make it in Ukraine объяснили, стоит или нет в 2021 году менять работу и какие навыки будут ценить работодатели в ближайшие 5 лет.

Если человек постоянно готов к катаклизмам (прочный, "антихрупкий" человек), то он сможет выжить в любых новых условиях. Поэтому именно способность адаптироваться в сложной реальности ценится сегодня больше всего. Но этого мало.

10 навыков, за которые вас будут ценить работодатели:

Способность приспосабливаться к изменениям и адекватное восприятие изменчивости среды.

Критическое мышление.

Комплексный подход к решению проблем и умение видеть картину в целом, с высоты птичьего полета.

Способность эффективно и быстро учиться.

Креативность и умение нестандартно подойти к решению задач.

Понимание современных технологий и того, как вы можете использовать их для своей работы.

Лидерство и личное влияние на людей. Сегодня это полезно не только для руководителей, а для каждого из нас.

Способность логически и четко обосновывать свою точку зрения.

Эмпатия и эмоциональный интеллект – способность чувствовать других людей.

Навыки общения и способность к слаженной работе в команде.

Языковой вопрос

Но есть еще одно важное требование, с которым у украинских специалистов до сих пор возникают сложности – это знание английского. Режим дистанционного труда позволяет получить работу даже в Google, Facebook или Microsoft. Но в этом случае вам нужно хорошо знать иностранный язык.

Необходимый уровень владения языком для каждой сферы разный. Так, для специалистов, которые не выступают публично, не продают свой продукт иностранным клиентам, достаточно:

уметь читать и понимать прочитанное;

понимать собеседников на совещании;

уметь сформулировать ответ.

Если даже ответ будет с акцентом и ошибками, это не так страшно, как кажется.

Изменение работы в 2021 году. Стоит ли рисковать?

Никто, кроме вас, не примет такого решения. Но если уж думаете об этом, имейте в виду следующие тезисы.

Хорошо подумайте, стоит ли менять текущее место работы. Взвесьте все преимущества, недостатки, оцените свои умения и стремления.

Конечно, если работа не вызывает ничего, кроме раздражения, это является сигналом, что надо что-то менять.

Учитывайте индустрию: в высокотехнологичных сферах количество открытых вакансий растет.

Это IT и разработка, интернет-маркетинг, дизайн и тому подобное. Также есть спрос на профессии в сфере дистанционного обучения, доставки и всего, что облегчает жизнь в пандемию.

Конкуренция по некоторым профессиям может достигать 20 человек на вакансию. А в других сферах – наоборот, жесткие сокращения бюджетов и рабочих мест.

ТОП 10 профессий, спрос на которые, по последним отчетам LinkedIn, растет наибольшими темпами (по состоянию на октябрь 2020 года):

Налоговый специалист Секретарь Специалист розничной торговли Клиентская поддержка Разработчик для .NET Мерчандайзер Специалист по подготовке заказов (в доставке) Автотехник Разработчик для системы Salesforce Водитель

10 вакансий на рынке которых наибольший рост

Так, на профессиональных менеджеров по продажам и IT-специалистов спрос высокий по всему миру. Традиционно есть спрос на сотрудников в розничной торговле и доставке, специалистов по налогам, водителей, торговых представителей. Но учитывайте, что не все мировые тенденции будут аналогичными и в Украине, где бизнес работает в более бурном состоянии, чем в Европе и США.

Профессии, которые развиваются быстрее других

Если чувствуете, что сможете быстро изучить новую профессию и "диджитализироваться", готовьтесь к разрыву в карьере. Ведь быстро найти работу удается не всегда. Спрос на профессионалов всегда значительно выше, чем на новичков. А новичков с неудовлетворительными знаниями сейчас очень много. Поэтому имейте в этом случае "финансовую подушку" – накопления, которые не дадут голодать.

Возможности для развития и роста есть. Режим дистанционной работы открывает международные рынки.